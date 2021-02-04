تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات صدر وحميات المنصور بلقاح كورونا

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استمرار فعاليات تلقى أولى جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات الصدر، والحميات بالدقهلية، (صدر المنصورة، صدر دكرنس، صدر بهوت، حميات المنصورة)، حيث تم تقديم اللقاح لعدد كبير من الأطقم الطبية كما تم تقديم اللقاح للأطقم الطبية بأقسام العزل بمستشفيات الجامعة.

كما اطمأن وكيل الوزارة، على الإجراءات المتبعة من بداية مرحلة ما قبل التطعيم، من قياس العلامات الحيوية كالضغط والحرارة والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقى حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.

ودعى مكى جميع الأطقم الطبية بسرعة التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقى اللقاح، حيث سيتم توفيرها تباعا بباقى مستشفيات العزل والفرز بالدقهلية.

كما تقدم مكى بالشكر للقيادة السياسية على ما توليه من اهتمام كبير بالعاملين بالقطاع الصحى.

جدير بالذكر أنه فور الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا بالمستشفيات سيتم تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعية ويلى ذلك باقى المواطنين.