تداول بيان سابق للمعارض اللبنانى لقمان سليم بعد اغتياله يكشف تعرضه لمضايقات

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بيانا منسوبا إلى المعارض اللبناني لقمان سليم ، والذى عثر على جثته اليوم مقتولا في سيارته متأثرا بإصابته برصاصتين في الرأس.
وحمل "سليم" مسؤولية تعرضه لأى أذى، إلى حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، ونبيه بري، رئيس مجلس النواب".
واستنكر محمد فهمى وزير الداخلية اللبناني، واقعة اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم، واصفا الحادث بأنه "جريمة مروعة ومدانة".
ويعد "لقمان" من أبرز معارضي سياسات حزب الله فى لبنان.
وعثرت قوى الأمن اللبناني على جثة على الناشط المعارض لحزب الله "لقمان سليم" مقتولا في سيارته بمنطقة النبطية.
وقالت مصادر إعلامية، إن سليم فقد ليلا ووجد مقتولا برصاصتين فى الرأس فجرا داخل سيارته جنوب لبنان.
في المقابل، قال جواد نصر الله، نجل زعيم حزب الله، في تغريدة عبر حسابه على تويتر تعليقا على الحادث: خسارة البعض هي في الحقيقة ربح، ولطف غير محسوب، مطلقا هاشتاج بعنوان # بلا_أسف".
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