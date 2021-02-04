تداول بيان سابق للمعارض اللبنانى لقمان سليم بعد اغتياله يكشف تعرضه لمضايقات

كتب سمير حسنى

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بيانا منسوبا إلى المعارض اللبناني لقمان سليم ، والذى عثر على جثته اليوم مقتولا في سيارته متأثرا بإصابته برصاصتين في الرأس.

وحمل "سليم" مسؤولية تعرضه لأى أذى، إلى حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، ونبيه بري، رئيس مجلس النواب".