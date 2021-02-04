بث مباشر .. حالة الطقس فى دمياط .. شبورة مائية واستقرار بدرجات الحرارة

دمياط معتز الشربينى

شهدت أغلب مدن محافظة دمياط وجود شبورة مائية متوسطة إلى كثيفة على أغلب الطرق الرئيسية منذ الصباح الباكر ارتفعت تدريجيا مع الساعات الأولى النهاركما شهدت المدن استقرارا فى درجات الحرارة.

وكانت محافظة دمياط قد تعرضت مساء أمس لموجة من الطقس السيء وسقوط أمطار وبرق ورعد مصحوبا بانخفاض فى درجات الحرارة.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد قررت رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السئ وسقوط الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها المحافظة منذ قليل.

ووجهت المحافظ تعليماتها إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدفع بالمعدات اللازمة لشفط تجمعات مياه الأمطار بجميع المناطق، والدفع أيضاً بالأطقم الفنية ومجموعات العمل المدربة للتعامل الفورى مع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، لتحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع وكذلك اتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامة المواطنين.