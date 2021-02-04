بايدن يواصل جهود الحد من التسلح ويسعى لإشراك الصين

قال مبعوث أمريكي اليوم الخميس، إن إدارة الرئيس جو بايدن تنظر إلى تمديد أجل معاهدة نيو ستارت مع روسيا من منظور أنه بداية لتشارك في قضايا إستراتيجية من بينها الحد من الأسلحة متعدد الأطراف.

ودعا روبرت وود سفير الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة في جنيف في كلمة بمؤتمر لنزع السلاح ترعاه المنظمة إلى مسعى جديد للحد من التسلح "يشمل المزيد من الأسلحة، وفي نهاية المطاف، المزيد من الدول".

وأضاف وود، وهو أيضا مفوض الولايات المتحدة للجنة التشاورية الثنائية الخاصة بمعاهدة نيو ستارت، "ستسعى الولايات المتحدة أيضا إلى إشراك الصين في الحد من الأسلحة النووية وخفض المخاطر. يحدوني الأمل في أن تنضم الصين إلينا في هذا المسعى".

أعلنت الولايات المتحدة وروسيا أمس الأربعاء تمديد أجل معاهدة نيو ستارت للحد من التسلح لمدة خمس سنوات، مما يبقي على آخر معاهدة تحد من نشر أسلحة أكبر ترسانتين نوويتين إستراتيجيتين في العالم.

وألقى السفير الروسي جينادي جاتيلوف، وهو نائب سابق لوزير الخارجية، كلمة أيضا في محادثات جنيف أشاد فيها بتمديد المعاهدة.

وقالت السفيرة الإسرائيلية ميراف إيلون شاحر إن الاتفاقية والحوار المباشر بين القوتين شاهد على "هدف مشترك هو تحسين الأمن والاستقرار العالميين".