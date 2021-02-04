اليونسكو: 54% من دول العالم أغلقت مراكزها التراثية والتاريخية بسبب كورونا

كتب محمد شعلان

أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، تأثر مراكز التراث والتاريخ حول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا وما تعرضت له المزارات من إغلاق كلى أو جزئي في بعض البلدان لمواجهة الوباء، وقالت اليونسكو على حسابها الرسمى بموقع "تويتر" :" 54% من دول العالم أغلقت كليا أو جزئيا مراكزها التراثية والتاريخية بسبب جائحة كوفيد_19".



اليونسكو على تويتر

وأشارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، إلى أنه لحسن الحظ ومع بداية هذه السنة عام 2021 قررت إيطاليا إعادة فتح مواقع تاريخية مثل المركز الثقافي في فلورنسا والفاتيكان.

وقبل ذلك أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، أنه بعد مضي عام على تفشي جائحة كورونا، لا يزال أكثر من 800 مليون طالب، أي ما يزيد على نصف طلاب العالم، يواجهون اضطرابات كبيرة في تعليمهم، تتراوح بين الإغلاق الكامل للمدارس في 31 بلداً، وتخفيض عدد الساعات الدراسية أو الدوام الجزئي في 48 بلداً آخر، وفقاً للبيانات الجديدة التي أصدرتها اليونسكو على خريطتها للرصد التفاعلي.

وأضافت منظمة اليونسكو، في بيان حديث لها، أن المدارس في مختلف أنحاء العالم، كانت مغلقة بالكامل وسطياً لمدة 3.5 أشهر (14 أسبوعاً)، منذ بدء تفشي الجائحة، ويرتفع هذا الرقم ليبلغ 5.5 أشهر (22 أسبوعاً)، أي ما يعادل ثلثي العام الدراسي، عندما يؤخذ إغلاق المدارس محلياً في الحسبان.

وتحدثت اليونسكو إلى تفاوت مدة الإغلاق إلى حدٍّ كبير بين مناطق العالم، فقد بلغ متوسط الإغلاق التام على الصعيد الوطني في أمريكا اللاتينية والكاريبي 5 أشهر (20 أسبوعاً)، وبلغ في أوروبا 2,5 (10 أسابيع)، وشهراً واحداً في أوقيانيا.

وتابعت: "لوحظ وجود الاختلافات نفسها على الصعيد الإقليمي عند النظر إلى الإغلاق المحلي، حيث تجاوز متوسط مدة الإغلاق الكامل والمحلي السبعة أشهر (29 أسبوعاً) في أمريكا اللاتينية والكاريبي، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي بلغ 5,5 أشهر (22 أسبوعاً)".