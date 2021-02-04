العلاقات الخارجية بالكونجرس توافق على مرشحة بايدن لمنصب سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكى توافق على مرشحة الرئيس الأمريكى جو بايدن لمنصب سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة.

وفى وقت سابق أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن كل أمريكى يستحق الكرامة التى تأتى مع الحق فى التنظيمات النقابية، قائلا: "تتمثل سياسة حكومتنا فى تشجيع التنظيم النقابى، ويجب على أصحاب العمل ضمان أن يكون لعمالهم خيار حر وعادل للانضمام إلى النقابة".

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "يستحق كل أمريكى الكرامة والاحترام اللذين يأتيان مع الحق فى التنظيم النقابى والمفاوضة الجماعية، تتمثل سياسة حكومتنا فى تشجيع التنظيم النقابى، ويجب على أصحاب العمل ضمان أن يكون لعمالهم خيار حر وعادل للانضمام إلى النقابة".