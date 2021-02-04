اليوم السابع
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الخميس، 04 فبراير 2021 04:37 م
خالد صلاح
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الطقس في مصر .. رياح شديدة وعاصفة ترابية تضرب محافظة الفيوم.. صور

الخميس، 04 فبراير 2021 03:29 م
الطقس في مصر .. رياح شديدة وعاصفة ترابية تضرب محافظة الفيوم.. صور رياح شديدة وعاصفة ترابية تضرب الفيوم
الفيوم- رباب الجالي

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الطقس في مصر يضرب الفيوم بعاصفة ترابية

شهد الطقس في مصر تقلبات جوية، حيث ضربت محافظة الفيوم عاصفة ترابية بجميع قري ومراكز المحافظة مع رياح شديدة خاصة في القري الواقعة بالظهير الصحراوي للمحافظة.

كما شهدت مدينة الفيوم وعدد من مدن المحافظة سقوط الأمطار لمدة دقائق مع استمرار الرياح والأتربة التي جعلت شوارع المدن خالية والتزم المواطنون بالتواجد بمنازلهم.

وكانت كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة وحالة الطقس من غدا الجمعة 5 فبراير 2021 إلى الأربعاء 10 فبراير 2021، حيث كشفت عن استمرار حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يوم غدا، الجمعة.

يوم الجمعة 5 فبراير:

أمطار متوسطة: على مناطق من ( القاهرة - الجيزة - القليوبية ) حتى فترة الظهيرة.
 
أمطار متوسط قد تكون غزيرة وقد تكون رعدية أحيانا: على بعض مناطق من محافظات السواحل الشمالية ( الإسكندرية - دمياط - بور سعيد العريش ) والوجه البحرى ( البحيرة - كفر الشيخ الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية ) ومدن القناة ( الإسماعيلية - السويس ). 
 
أمطار على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانة - الطور - رأس سدر - السويس - شرم الشيخ - سانت كاترين ). 
 
أمطار على مناطق من جنوب البلاد ( الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر).
 
نشاط رياح على أغلب الأنحاء.
 
اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر ( ارتفاع الموج من 3.5-4.5 متر ) . 

يوم السبت 6 فبراير: 

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.
 
شبورة مائية صباحا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.
 
اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر ( ارتفاع الموج من 2-3 متر )
 
واعتبارا من الأحد 07 فبراير 2021 إلى الأربعاء 10 فبراير 2021 استقرار وارتفاع تدريجي في درجات الحراره ليسود طقس دافيء نهارا شديد البروده ليلا شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد . 
 
وأكدت هيئة الأرصاد، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة 

الطقس في مصر - رياح شديدة وعاصفة ترابية تضرب الفيوم (1)
رياح شديدة وعاصفة ترابية تضرب الفيوم (1)

الطقس في مصر - رياح شديدة وعاصفة ترابية تضرب الفيوم (2)
رياح شديدة وعاصفة ترابية تضرب الفيوم (2)

الطقس في مصر - رياح شديدة وعاصفة ترابية تضرب الفيوم (3)
رياح شديدة وعاصفة ترابية تضرب الفيوم (3)

الطقس في مصر - رياح شديدة وعاصفة ترابية تضرب الفيوم (4)
رياح شديدة وعاصفة ترابية تضرب الفيوم (4)

الطقس في مصر - رياح شديدة وعاصفة ترابية تضرب الفيوم (5)
رياح شديدة وعاصفة ترابية تضرب الفيوم (5)

الطقس في مصر - رياح شديدة وعاصفة ترابية تضرب الفيوم (6)
رياح شديدة وعاصفة ترابية تضرب الفيوم (6)

الطقس في مصر - رياح شديدة وعاصفة ترابية تضرب الفيوم (7)
رياح شديدة وعاصفة ترابية تضرب الفيوم (7)
 

 


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