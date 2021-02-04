وأضاف بين "أدعو هؤلاء السياسيين الأمريكيين بالنظر إلى الصين بشكل موضوعي وعقلاني، والتوقف عن استخدام القضايا المتعلقة بهونج كونج للتدخل في الشؤون الداخلية للصين، وبذل المزيد من الجهود لتعزيز العلاقات الصينية الأمريكية". 
 