"الشباب والرياضة" بدمياط توجه باتباع الإجراءات الاحترازية بمراكز الشباب

دمياط معتز الشربينى

وجه محمود أبو زهرة مدير الشباب والرياضة بدمياط مديرى مراكز الشباب، بتنفيذ التعليمات الصادرة من وزارة الشباب والرياضة بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتطهير مراكز الشباب حرصا منه علي الشباب والمترددين علي المركز للوقاية من فيروس كورونا المستجد والالتزام بمواعيد فتح وغلق المراكز الرسمية.

وتفعيل المشاركة لمبادرة رياضة سبعة الصبح أيام الثلاثاء والسبت والجمعة من كل أسبوع، مشاركه مراكز الشباب في مبادرة ساعة رياضه والمقرر تنفيذها يوم السبت القادم من الساعة الخامسة مساء حتي السادسة مساء، حظر اقامه الافراح في الاماكن المغلقة وما يمثلها من مناسبات والتجمعات والحفلات، تسجيل الأنشطة علي منظومة الربط الإلكتروني بوزارة الشباب والرياضة والتوثيق الجيد في تنفيذ الأنشطة بمراكز الشباب، تشديد الرقابة المالية على الإيرادات الخاصة بكل مركز وتوريدها وخاصه الملاعب المنجلة وتوريد مستحقات وزارة الشباب والرياضة شهريا.

كما وجه مدير الشباب والرياضة بدمياط بحظر إجراء أي تجمعات أو إجراء انتخابات لأي هيئة من الهيئات أو النقابات أو الجمعيات، داخل مراكز الشباب والهيئات تطبيقا لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وكان مدير الشباب والرياضة بدمياط قد عقد اجتماعا مع مديرى مراكز الشباب لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة.