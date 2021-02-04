اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 فبراير 2021 07:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجزائر تبحث مع روسيا إنتاج لقاح سبوتنيك v لكورونا

الخميس، 04 فبراير 2021 06:00 ص
الجزائر تبحث مع روسيا إنتاج لقاح سبوتنيك v لكورونا لقاح كورونا
(وكالات)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت الجزائر أنها بحثت مع روسيا إمكانية إنتاج لقاح (سبوتنيك في) الواقي من فيروس كورونا المستجد.

وقال مكتب رئيس الوزراء عبد العزيز جراد إنه أجرى محادثات بشأن إنتاج اللقاح مع السفير الروسي إيغور بيلييف.

وأضاف في بيان "اتفق الطرفان على الشروع في اتصالات بين المصالح المختصة في البلدين بهدف إقامة تعاون ثنائي..".

وبدأت الجزائر حملة تطعيم السبت، بعد يوم من تلقيها 50 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك في. ومن المقرر أن تصل شحنة من لقاح أسترازينيكا الاثنين.

وانطلقت الحملة من ولاية البليدة، الواقعة على بعد 40 كيلومترا جنوب غربي العاصمة الجزائر، حيث اكتُشفت أولى الحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد في مارس آذار الماضي.

وقال رئيس الوزراء خلال تلقيه اللقاح الأحد بالعاصمة إن كمية الجرعات التي تعتزم الجزائر استيرادها ستكون "كافية"، مشيرا إلى حملة التطعيم "لن تكون في يوم أو يومين أو أسبوع أو شهر ولكن ستدوم طوال السنة".

 

 

 


فيروس كورونا

وباء كورونا

لقاح كورونا

إصابات كورونا

كورونا حول العالم

الجزائر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

آثار جانبية تحدث بعد تلقى الجرعة الثانية للقاح كورونا.. اعرفها

الخميس، 04 فبراير 2021 03:00 ص

جنوب إفريقيا تبحث مع الشركات الخاصة دعم تمويل برنامج لقاحات "كورونا"

الخميس، 04 فبراير 2021 01:00 ص

الدول الفقيرة تعانى من انعدام وجود لقاح كورونا فى كاريكاتير أردنى

الخميس، 04 فبراير 2021 12:00 ص

باختصار..أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل..مبادرة كوفاكس تخصص 330 مليون جرعة من لقاح كورونا للدول الفقيرة.. حريق فى مجمع تجارى قرب قصر الرئاسة بالخرطوم..مصرع 3 من الشرطة الأمريكية إثر تحطم مروحيتهم

الخميس، 04 فبراير 2021 12:00 ص

الصحة العالمية تستعد لتوزيع لقاحات كورونا فى سوريا فى أبريل

الأربعاء، 03 فبراير 2021 11:00 م

مستشارة وزيرة الصحة تؤكد فاعلية وأمان لقاحات كورونا المتاحة فى مصر

الأربعاء، 03 فبراير 2021 09:48 م

شركة استرازينيكا تنوى إنتاج "الجيل التالى" من لقاح كورونا بحلول الخريف

الأربعاء، 03 فبراير 2021 07:53 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة