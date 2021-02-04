البيت الأبيض: ملايين الأمريكيين عاطلون وسنتجاوز الأزمة بخطة الإنقاذ

كتب محمد شعلان

أكد البيت الأيض، أن خطة الانقاذ الأمريكية التي يطرحها الرئيس جو بايدن ستساعد على تجاوز الأزمات من خلال توفير مبالغ اضافية فى الاسبوع، وقال الحساب الرسمى للبيت الأبيض على "تويتر": "في جميع أنحاء البلاد، ملايين الأمريكيين عاطلون عن العمل دون أي خطأ من جانبهم. ستساعدهم خطة الإنقاذ الأمريكية على تجاوز هذه الأزمات من خلال توفير 400 دولار إضافية في الأسبوع".



حساب البيت الابيض على تويتر

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أجرى أمس الأربعاء، محادثات مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الحزب الديمقراطي؛ حول حزمة الإغاثة الاقتصادية التي طرحها بايدن على المجلسين، وأضافت ساكي - في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض - أن هناك اتفاقا بين الحزبين حول ضرورة التحرك لتوفير مساعدات للطبقتين الوسطى والعاملة في المجتمع الأمريكي، وضرورة توفير مصادر أكثر لتوفير اللقاحات للأمريكيين.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، أن الرئيس وأعضاء المجلسين يتفقون على ضرورة التحلي بالمسئولية لمواجهة التحديات وإنجاز ما يمكن لهزيمة جائحة فيروس كورونا وحماية الاقتصاد الأمريكي من حدوث ضرر طويل الأمد.

وعلى جانب آخر ، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، منذ أيام تأجيل خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن حول السياسة الخارجية للبلاد، للمناقشة اليوم الخميس الموافق للرابع من فبراير الجاري.

ووفقا لموقع روسيا اليوم قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن جو بايدن سيزور وزارة الخارجية اليوم الخميس لإلقاء خطاب حول استعادة دور أمريكا في العالم.

وأفادت قناة "NBC TV" الأمريكية، نقلا عن مصدر في الإدارة الرئاسية، أن الرئيس جو بايدن يعتزم إلقاء خطاب حول رؤيته للسياسة الخارجية، وكذلك التوقيع على عدد من المراسيم في مجال السياسة الخارجية.