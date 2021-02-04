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"البنتاجون" إدارة "بايدن" لا تعتزم إرسال حاملة طائرات إلى الخليج العربي

الخميس، 04 فبراير 2021 02:00 ص
"البنتاجون" إدارة "بايدن" لا تعتزم إرسال حاملة طائرات إلى الخليج العربي حاملة طائرات أمريكية
كتب- هاشم الفخراني

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كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية لا تخطط حاليا إلى إرسال أي حاملة طائرات إلى منطقتي الشرق الأوسط والخليج لتحل مكان مجموعة الحاملة "يو أس أس نيميتز" الضاربة، التي غادرت المنطقة.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه لا وجود لتهديدات إيرانية تتطلب بقاء الحاملة "نيميتز" في المنطقة، والتي يصل حجم طاقمها إلى نحو 6 آلاف بحّار فضلا عن اتساعها إلى نحو 90 مقاتلة ومروحية حربية.

وأكد المسؤول أن لدى الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة الجهوزية التامة لمواجهة أي تهديد إيراني قد يطرأ في المستقبل، وصف الخطوة بأنها "إشارة إلى رغبة في خفض منسوب التوتر مع طهران".

وكان المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي قد صرّح في وقت سابق بأن الحاملة "نيميتز" بقيت في المنطقة لفترة استمرت لأكثر من 10 أشهر، وقد حان الوقت لعودتها إلى قاعدتها في "بريميرتون" في ولاية واشنطن الواقعة على المحيط الهادىء.

وتأتي خطوة سحب "نيميتز" من المنطقة ومن دون استبدالها بأي قطعة بحرية أخرى لتناقض استراتيجية ردع كانت اتبعتها إدارة دونالد ترامب السابقة التي قضت دوما بإبقاء حاملة وأحيانا حاملتين في منطقة عمل القيادة المركزية للجيش الأمريكي "سنتكوم" في مياه الشرق الأوسط والخليج العربي.

 

 

 

 

 


الخليج العربي

حاملة طائرات

البنتاجون

وزارة الدفاع الأمريكية

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