البقال الأمين.. مواطن بالمنوفية يعثر على 150 ألف جنيه ويردها لصاحبها.. فيديو

المنوفية - محمد فتحى

قال محمد شوقي العيلة، الرجل الأمين الذى عثر على مبلغ 150 ألف جنيه أمام السوبر ماركت الذى يمتلكه بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، إنه "أثناء قيامى بغلق السوبر ماركت وجدت شنطة أمام المحل أثناء التنظيف وكانت رايح أرميها بصندوق القمامة ولكنى وجدتها بها 150 ألف جنيه ظللت فى انتظار صاحب المبلغ حتى الساعة 12 ليلا وبعدها على الفور قمت بالتواصل مع أحد جروبات على فيس بوك وأبلغت أننى عثرت على مبلغ مالى وتركت له رقمى لتواصل صاحب المبلغ معى" .





وأضاف محمد شوقى العيلة، أنه عقب ترك تليفون على الصفحة تواصل معى أكثر من شخص حتى عثرت على صاحب المبلغ وتوجه لى إلى المنزل وأخذ المبلغ وقام بعرض مبلغ مالى عليا مقابل أمانتى ولكنى رفضت لأنها حاجة مش حقى دى فلوس شخص وأنا وجدتها وردتها إليه.