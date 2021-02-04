اليوم السابع
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احتجاجات مناهضة للانقلاب العسكري في شوارع ثاني أكبر مدن ميانمار.. صور

الخميس، 04 فبراير 2021 06:11 ص
احتجاجات مناهضة للانقلاب العسكري في شوارع ثاني أكبر مدن ميانمار.. صور مظاهرات ميانمار
(رويترز)

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 أظهرت صور نشرت على مواقع للتواصل الاجتماعي مجموعة من المحتجين يرفعون لافتات ويهتفون بشعارات مناهضة للإنقلاب العسكري في ماندالاي ثاني أكبر مدن ميانمار اليوم الخميس، في أول احتجاج بالشوارع على الانقلاب الذي وقع هذا الأسبوع.

 
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احتجاجات فى ميانمار 

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على فيسبوك نحو 20 شخصا خارج جامعة ماندالاي الطبية، وكُتب على إحدى اللافتات "الشعب يحتج على الانقلاب العسكري، وهتف المحتجون "أطلقوا سراح زعمائنا المعتقلين الآن".

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

واستولى الجيش على السلطة يوم الاثنين، ليطيح بزعيمة البلاد المنتخبة أونج سان سو تشي، وهي محتجزة حاليا.

 

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مظاهرات فى ميانمار

 

 


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