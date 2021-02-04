وأضافت بوكوفا، في رسالتها اليوم إلى العالم بمناسبة اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، إن القرار التاريخي باعتماد الأمم المتحدة 4 من فبراير يوماً دولياً للأخوة الإنسانية احتفاء بالوثيقة التاريخية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، سوف يساعدنا في زيادة تشجيع وتعزيز الرؤية الإنسانية التي مفادها أننا ننتمي إلى إنسانية واحدة على الرغم من تنوّعنا".



يحتفي العالم اليوم، وللمرة الأولى، باليوم الدولي للأخوة الإنسانية بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادرة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية باعتماد ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية يوماً دولياً للأخوة الإنسانية، وهي المبادرة التي تبنتها دول الإمارات ومصر والسعودية والبحرين وحظيت بإجماع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.