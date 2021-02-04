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أعلنت وزارة الخارجية النمساوية إعفاء مواطني 9 دول من ضرورة الحصول على اختبار صحي سلبي لفحص كورونا او التسجيل المسبق عند الدخول إلى النمسا، وقال بيان لوزارة الخارجية اليوم الخميس أن الدول التسع هم استراليا وفنلندا واليونان وايسلندا ونيوزلندا والنرويج وسنغافورة وكوريا الجنوبية والفاتيكان .