ولفت البيان الى أنه فيما يخص بقية الدول يتم تطبيق التزام بالحجر الصحي لمدة 10 أيام مع إمكانية إجراء اختبارات مجانية من اليوم الخامس بالإضافة إلى التسجيل الإلكتروني الإلزامي قبل الدخول.