وزير إعلام اليمن: على المجتمع الدولى اتخاذ موقف صارم إزاء تلاعب الحوثى بملف صافر

كتب أحمد عرفة

قال معمر الإريانى وزير إعلام اليمن، إن على المجتمع الدولي اتخاذ موقف صارم إزاء تلاعب الحوثي بملف صافر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير إعلام اليمن: الحوثيون اتخذوا من خزان صافر رهينة للضغط على المجتمع الدولي.

وفى وقت سابق، كشف وزير الإعلام اليمنى، معمر الإريانى النقاب عن أن الهجوم على مطار عدن نفذ بصواريخ إيرانية الصنع، وكتب الإرياني فى سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية عبر موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - حسبما نقلت قناة (العربية الحدث) الاخبارية - قائلا "مرور شهر على الجريمة الإرهابية الكبرى التي نفذتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باستهداف رئيس وأعضاء الحكومة لدى وصولهم مطار عدن الدولي، بعدد من الصواريخ إيرانية الصنع، دون اكتراث باستهداف المطار ومصير مئات المواطنين المتواجدين فيه لحظة الهجوم".