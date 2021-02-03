هطول أمطار ثلجية على محافظة الشرقية.. فيديو

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شهد عدد من مراكز محافظة الشرقية هطول أمطار بسيطة استمرت لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة، وكانت الأمطار عبارة عن قطع ثلجية صغيرة تتحول لمياه بعد وصولها للأرض ولم تؤثر الأمطار على حركة المرور، حيث استمرت السيولة المرورية ولم يعبأ قائدة المركبات بهطول الأمطار.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية كشفت عن حالة الطقس غدا الخميس، والذى سيشهد استمرار فترة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن غدا الخميس تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة تتراوح من 5-6 درجات على معظم الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد أن البلاد تشهد غدا أمطارا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس وخليج العقبة (شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانية - الطور - راس سدر . السويس - شرم الشيخ -سانت كاترين ).