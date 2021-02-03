مياه شرب الإسكندرية: سيتم تخفيض المياه أثناء النوة المقبلة لتخفيف الضغوط

كتب محمد عبد المجيد

وجه المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، رسالة لمواطنى المحافظة، قائلا لهم إنه فى أوقات المطر الشديد يضرون إلى تخفيض الضغوط والإنتاجية الخاصة مياه الشرب، وتقليل الكمية المنتجة قدر الإمكان، وذلك لتخفيف الضغط على شبكات المياه فى تلك الأوقات، والتي سينتج عنها ضعف المياه فى بعض الأماكن وليس انقطاعها، مؤكدا على إنه لو أي منطقة احتاجت مياه فسوف يتم توجيه سيارات لنقل المياه إلى تلك المناطق على الفور، وذلك بالإضافة إلى انتشار تلك السيارات بمناطق متفرقة على مستوى المحافظة.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأربعاء، على برنامج خبر اليوم، والذى تقدمه الإعلامية نانسى نور على فضائية ON، إنه منذ أن جاءت إليهم تنبؤات الطقس بانخفاض درجة الحرارة من فجر الغد وحتى يوم الجمعة القادمة، أصبحوا فى حالة استعداد تحسبا لأى أمر طارئ، حيث تأكدوا من نظافة جميع الشنايش الخاصة بتصريف مياه الأمطار، والاستعداد بالسيارات الخاصة بشفط المياه، وكذلك زيادة أعداد تلك السيارات، حتى يتم رفع المياه أول بأول.

وأشار المهندس أحمد جابر، إلى أن هناك أكثر من 300 معدة منتشرة على مستوى محافظة الإسكندرية، بأكثر المناطق التى تشهد دائما أشياء من المشاكل أثناء الأمطار والنواة المختلفة، ونأمل أن تمر تلك النوة على خير وبسلامة على الجميع.

وأوضح المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إن شبكة الصرف الصحى بالإسكندرية استيعابها 1.6 مليون متر مكعب من المياه فى اليوم، فعندما تستقبل فى أقل من نصف ساعة أكثر من 3 ملايين متر مكعب فبالتأكيد تؤثر على كفاءة استيعاب الشبكة، قائلا إنه يأمل أن تكون النوة المقبلة تأتى على فترات متباعدة، وتكون كمية الأمطار بها أقل من السابق حتى نستطيع السيطرة عليها.