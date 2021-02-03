وقال الشمرى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولى ضربة جوية ضد إحدى الأهداف في قضاء أبو غريب غربي العاصمة، مما أسفر عن مقتل أربعة عناصر إرهابية" .

وأشار إلى أن "هذه الحصيلة أولية للعملية، وسيتم إعلان تفاصيل أكثر لاحقا .