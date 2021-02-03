مدينة بفلوريدا تعلن الأسبوع الأول من فبراير "أسبوع ترامب" تكريما للرئيس السابق

كتب محمد جمال

أعلنت مدينة صغيرة فى ولاية فلوريدا الأمريكية أن الأسبوع الأول من شهر فبراير سيطلق عليه "أسبوع دونالد ترامب" تكريما للرئيس السابق، واتخذ المسؤولون في مدينة فروستبروف قرارا لتأكيد الإعلان الذي خصص الأيام الستة الأولى من شهر فبراير للرئيس السابق، وقال النائب عن ولاية فلوريدا أنتوني ساباتيني عبر "تويتر": "من الرائع أن أكون في مدينة Frostproof FL الليلة للتحدث لصالح إعلان هذا الأسبوع "أسبوع دونالد ترامب"، مشيرا إلى أن "هذه المدينة هي أول مدينة تقوم بهذا الأمر في البلاد"، بحسب " روسيا اليوم".