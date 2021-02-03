اليوم السابع
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مدينة بفلوريدا تعلن الأسبوع الأول من فبراير "أسبوع ترامب" تكريما للرئيس السابق

الأربعاء، 03 فبراير 2021 06:18 م
مدينة بفلوريدا تعلن الأسبوع الأول من فبراير "أسبوع ترامب" تكريما للرئيس السابق دونالد ترامب
كتب محمد جمال

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أعلنت مدينة صغيرة فى ولاية فلوريدا الأمريكية أن الأسبوع الأول من شهر فبراير سيطلق عليه "أسبوع دونالد ترامب" تكريما للرئيس السابق، واتخذ المسؤولون في مدينة فروستبروف قرارا لتأكيد الإعلان الذي خصص الأيام الستة الأولى من شهر فبراير للرئيس السابق، وقال النائب عن ولاية فلوريدا أنتوني ساباتيني عبر "تويتر": "من الرائع أن أكون في مدينة Frostproof FL الليلة للتحدث لصالح إعلان هذا الأسبوع "أسبوع دونالد ترامب"، مشيرا إلى أن "هذه المدينة هي أول مدينة تقوم بهذا الأمر في البلاد"، بحسب " روسيا اليوم".

فيما أشاد عمدة المدينة بـ"دعم المدينة الساحق والواضح لترامب خلال الانتخابات"، مشيرا إلى أنه حصل على 76 في المائة من الأصوات في فروستبروف، وأضاف: "أثناء وجود ترامب في الرئاسة الرئاسة، حصل الأمريكيون على ملايين الوظائف الجديدة، بما في ذلك أكثر من 1.2 مليون وظيفة في التصنيع والبناء"، كما أشاد بـ"المستويات المنخفضة الجديدة للبطالة".

 


دونالد ترامب

فلوريدا

أمريكا

الولايات المتحدة

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