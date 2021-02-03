محافظ كفر الشيخ يكرم أوائل الدورات التدريبية بالمحافظة ويشيد بالتدريب الإدارى

كفر الشيخ محمد سليمان

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائبه، أوائل الدورات التدريبية والذين يمثلون المحافظة ببرامج ودورات النصف الأول من العام التدريبي 2020/2021 بمركز تدريب وزارة التنمية المحلية بسقارة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأهمية التي توليها المحافظة للتدريب ودوره في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة بالمحافظة، مشيداً بالمتميزين من أبناء المحافظة في كافة التخصصات، والذين كانوا خير سفير لها بأدائهم المتميز ونتائجهم المشرفة، وتفوقوا عن بقية المشاركين ببقية المحافظات، مشددا على ضرورة نقل الخبرات والمعارف من الحاصلين على البرامج لأقرانهم في العمل، لتوسيع نطاق الفائدة من التدريب، وحث العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة أن يحذوا حذوهم والبحث عن التطوير والتميز الإداري الدائم، مما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات التى تقدم للمواطنين، وهو الهدف الأسمى من رفع كفاءة جهاز الدولة الإداري.

وأضاف عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، أن المحافظة بدأت هذا العام في ظل القيادة التنفيذية للمحافظة وضع خطط متتالية تستهدف رفع كفاءة العاملين بالمحافظة في شتى المجالات التخصصية، ومن ضمنها الدورات التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التنمية المحلية بمركزها في سقارة على مدار العام، مؤكداًٍ ان التميز في التدريب يضع صاحبه تحت دائرة الضوء أمام متخذ القرار والذي يسمح بدوره مع عوامل مهنية أخرى بالوصول الى مقاعد وظيفية وقيادية متميزة على المدى القصير والبعيد.

من جانبه أشاد كريم السماحي، مدير التدريب الإداري بالمحافظة بالدعم المتواصل من القيادة السياسية والتنفيذية بالمحافظة للتدريب الاداري في العام 2020، مشيراً إلى أن أحد عوامل تميز ممثلي المحافظة بالدورات التي يحضرونها، المعايير والشروط التي وضعتها الإدارة في اختيار الحضور، والتى أفرزت تلك العناصر المتميزة، مؤكداًٍ أن الإدارة تعمل على خطة لنقل المعرفة من الأكفاء من خريجي تلك الدورات وغيرها لتعظيم الفائدة من التدريب وزيادة العائد على الاستثمار في رأس المال البشري بالمحافظة.

والمكرمون، هم: كريم جمعة فتحي السماحي، مدير إدارة التدريب الإداري بالديوان العام، ومحمد مختار وهدان احمد، موظف بإدارة الحسابات بالديوان العام، جمال عبدالعزيز اسماعيل، محاسب بالديوان العام، حسن يوسف عبدالحميد، الاشراف العام علي مراكز المعلومات بالديوان العام، محمد شاكر شحاته عثمان، مدير الشئون المالية بمركز ومدينة الرياض، سمير طريف محمد متولي، مهندس تنظيم بمركز سيدي سالم، رمضان جابر زكريا حسن، باحث متابعة بالديوان العام، محمد حسانين محمد عامر، مدير الشئون القانونية بمدينة برج البرلس، نهال عاطف عبدالجليل، وكيل الإدارة الهندسية بمركز ومدينة الحامول، احمد عبدالله احمد رزق، مدير مركز معلومات بمركز ومدينة سيدي سالم، محمد رمضان محمد يوسف، مفتش إيرادات بالديوان العام، هيثم محمد حسن فواز، مدير النظم بالديوان العام.