محافظ الإسماعيلية يوجه باستكمال الوحدات المحلية إزالة كافة التعديات

الإسماعيلية - السيد فلاح

استكملت الأحياء والمراكز والمدن جولاتهم الميدانية لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة وإزالة الإشغالات ومتابعه حالات البناء ووقف بعضها "الغير مرخص" و"مخالف لقرار مجلس الوزراء"، تنفيذًا لتوجيهات اللواء، شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

وكان قد ورد بلاغين لرئيس حي ثان وذلك بقيام أحد المواطنين بالبناء "بدون ترخيص" ووجود مواد بناء تغلق شارع الدقهلية وأحمد صقر، والبلاغ الأخر بوجود صبة خرسانية بشارع المخبز الآلى "بدون ترخيص"، وعلى الفور قام الحي بوقف البناء والتحفظ على مواد البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

على جانب أخر كثف حي ثالث حملات الإشغالات برئاسة رئيس الحي ونائبه وشرطة المرافق وذلك لإزالة الإشغالات بمنطقة الكافتيرات والكرفانات بطريق صبرى مبدى وشارع البيارات وأسفرت الحملة عنها ضبط 25 شيشة و200 كرسي و50 طاولة و إزالة كشك غير مرخصي و2 شاشة بروجيكتور و 20 كنبة، كما حرر حي ثالث 6 محاضر إشغال و3 بيئة، كما تم إيفاف محاولة بناء "بدون ترخيص" بمنطقة الحرفي واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعه وإيقاف كافة الأعمال.

وفي سياق متصل قام رئيس مجلس ومدينة أبوصوير بجولة ميدانية لرصد أي تعديات على أملاك الدولة وتم رصد حالة بقرية السبع أبار غربية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين، وشدد محافظ الإسماعيلية على أستمرار الجولات الميدانية لرصد كافة صور التعديات وإزالتها على الفور وفرض هيبة الدولة والقانون.