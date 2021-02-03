محافظة الإسكندرية تزيل مخالفات فى نادى التطبيقين على الكورنيش

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إزالة أعمال مخالفة بنادى التطبيقيين بناحية شاطئ سابا باشا بنطاق حى شرق.

وشدد محافظ الإسكندرية، خلال تصريح صحفي له اليوم، على وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة بالتصدى لأى محاولات بناء مخالف في المهد وإزالتها فورا تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وكان الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، قد رصدت عدة بلاغات من جهات مختلفة تفيد وجود أعمال إنشاءات مباني بالطوب الأحمر، ومنشآت خشبية جاري القيام بها داخل نادي المهندسين الكائن بشاطئ سابا باشا نطاق حي شرق.

في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن محاربة البناء المخالف والتصدي لأي محاولات بناء مخالف في المهد وإزالتها فورا تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وعلى الفور قام المسئولين بحي شرق بفحص تلك الأعمال وتبين من المعاينة صحة ما ورد بالبلاغات وأن الاعمال تتم دون الحصول على التراخيص اللازمة بالمخالفة للقانون وللقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، مما تحتم معه إزالتها فورا وبالكامل.

وبناء عليه قام حي شرق بالتنسيق مع وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير قرارا بإيقاف تلك الأعمال وتحرير محضر مخالفة رقم 18 لسنة 2021. وصدر بناء على ذلك قرار بإزالة تلك الأعمال المخالفة. وتم تنفيذ هذا القرار فور صدوره من السلطة المختصة بتاريخ 1/ 2/ 2021، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن لفرض سيادة القانون.