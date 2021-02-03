مجموعة الـ7 تدين انقلاب ميانمار وتطالب الجيش بالتراجع والإفراج عن المعتقلين

كتب أحمد عرفة

أدانت مجموعة الـ7 الكبار الذى تضم عددا من الدول الأوروبية بجانب الولايات المتحدة الأمريكية انقلاب ميانمار، مطالبة الجيش بالتراجع عن إجراءاته والإفراج عن المعتقلين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، أن على الاتحاد الأوروبي "التفكير" فى فرض عقوبات جديدة على العسكريين فى ميانمار فى حال لم يرفعوا حالة الطوارئ التي أعلنت الاثنين.

وقال لودريان لإذاعة "أوروبا 1" الفرنسية "إذا استمر الوضع كما هو، يجب التفكير على مستوى أوروبي بإجراءات إضافية لإبداء دعمنا للمسار الديمقراطى وفي الوقت نفسه رغبتنا في عدم السماح لهذا البلد في الانحراف إلى ديكتاتورية عسكرية".