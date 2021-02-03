"كوفاكس" تخصص 330 مليون جرعة لقاح كدفعة أولى للدول الفقيرة

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قالت هيئات تقود آلية توزيع اللقاحات، اليوم الأربعاء، إن آلية كوفاكس المصممة لضمان التوزيع العادل للقاحات كورونا خصصت 330 مليون جرعة لقاح للدول الأكثر فقرا وستسعى لوريدها وملايين أخرى خلال النصف الأول من 2021.

وقالت إن ذلك سيغطى فى المتوسط 3.3 % من إجمالى سكان 145 دولة مشاركة فى الجولة الأولى.

وتشمل الدفعة الأولى 240 مليون جرعة من لقاح أكسفورد-أسترا زينيكا مصنعة فى معهد سيروم الهندى للمصل واللقاح و96 جرعة من اللقاح نفسه صنعتها أسترا زينيكا بالإضافة إلى 1.2 مليون جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك.

وقال سيث بيركلى الرئيس التنفيذى للتحالف العالمى للقاحات والتحصين (جافي) للصحفيين "سنتمكن قريبا من البدء فى توصيل لقاحات تنقذ الحياة لأرجاء العالم، وهى نتيجة نعلم أنها ضرورية إذا كان لدينا فرصة لهزيمة هذه الجائحة".

وآلية كوفاكس يقودها تحالف جافى الذى يوفر اللقاحات للدول الفقيرة مع منظمة الصحة العالمية وتحالف ابتكارات التأهب الوبائى ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وتشارك إجمالا 190 دولة فى آلية كوفاكس التى أطلقت فى أبريل الماضى بهدف ضمان المساواة فى الحصول على اللقاحات أثناء الجائحة.