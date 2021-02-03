اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 فبراير 2021 05:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فلسطين تسجل 670 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات

الأربعاء، 03 فبراير 2021 03:18 م
فلسطين تسجل 670 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأربعاء، تسجيل 670 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعة الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة إن قطاع غزة سجل 178 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وبدأت وزارة الصحة أمس حملة تطعيم ضد فيروس كورونا للكوادر الطبية العاملة في مجال مكافحة الفيروس.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 181273 تعافى منهم 170099 وتوفي 2042.

 


فلسطين

كورونا

اصابات كورونا

فيروس كورونا

وفيات كورونا

قطاع غزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة