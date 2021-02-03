عودة حركة المواطنين من مدينتى بورسعيد وبورفؤاد عبر مرفق المعديات.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد فرج

عاد مرفق المعديات الذى يربط مدينتى بورسعيد بورفؤاد، للعمل من جديد لنقل المواطنين والعاملين بميناء شرق تفريعة بورسعيد، على مدار ال 24 ساعه ، فضلا عن نقل مواطنى المدينتين ذهابا وإيابا ، وسط طقس معتدل ومائل للدفئ دون توقف ، وذلك حرصا على سلامة وأمن المواطنين وذلك عقب توقف الحركة بسبب الشبورة .

وكان أمس قد توقف مرفق المعديات بالكامل من نقل المواطنين من وإلى مدينتى بورسعيد بورفؤاد ، نظرا للشبورة المائية الكثيفة التى غطت سماء بورسعيد ، وححبت الرؤيا تماما أمام قائدى المعديات .

ومن جانبها دفعت هئية قناة السويس التابع لها مرفق المعديات بفتح كوبرى النصر العائم لتسير حركة المرور ونقل المواطنين من وإلى بورسعيد وبورفؤاد لإتاحة الفرصة حتى يتمكنوا من التوجه إلى أعمالهم بسهولة ويسر .



إستمرار مرفق المعديات بين بورسعيد وبورفؤاد



مرفق المعديات يعمل على مدار ال 24-ساعة