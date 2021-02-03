عضو بمجلس السيادة السودانى يُسلم الرئيس الكينى رسالة من البرهان

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سلم محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الرئيس الكيني اوهورو كينياتا، رسالة خطية من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، وذلك لدى لقائهما اليوم الأربعاء، في منتجع ساقانا بالقرب من العاصمة نيروبي.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، أن الرسالة تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات، لافتة إلى أن التعايشي شرح موقف الحكومة السودانية من قضية سد النهضة، وتطورات الأوضاع على الحدود الشرقية.

وأكد التعايشي، رغبة السودان في حل جميع المشاكل عن طريق الحوار والتفاوض البناء وداخل البيت الأفريقي، استنادا على مبدأ ايجاد الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية.

كما قدم تقريرا عن سير الفترة الانتقالية والتحديات التي تواجهها، لاسيما في الجانب الاقتصادي، فضلا عن سير تنفيذ اتفاقية السلام التي أفضت إلى مشاركة الحركات المسلحة في الحكومة المقبلة، والتي سيعلن عنها قريبا.

من جانبه، أعرب الرئيس الكيني، عن تقديره لزيارة الوفد واستعداد جمهورية كينيا للعمل مع السودان في الاطار الثنائي والإقليمي للمساعدة في حل المشاكل الأفريقية بواسطة الأفارقة أنفسهم.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة بواسطة القادة الأفارقة لبحث القضايا الحيوية التي تهم القارة وإيجاد الحلول الناجعة لها