ضبط 3 مخابز لبيعها 833 شيكارة دقيق مدعم بالسوق السوداء فى الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية حملة مكبرة بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها وذلك تحت إشراف حامد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية للتفتيش على السلع التموينية والتأكد من صلاحيتها ومواجهة جشع بعض التجار ومحاربة الغش التجاري، أسفرت عنها تحرير 401 مخالفة متنوعه خلال أسبوع، في إطار توجهات الدولة بضرورة الحفاظ على الأمن الغذائي وتحقيق التوافر فى السلع والتأكد من صلاحيتها وتنفيذًا لتعليمات اللواء أشريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة من ضبط مخبزين بمركز ومدينة أبو صوير لتصريفهم فى 827 شيكارة دقيق بدون وجه حق وتزن الشيكارة الواحدة 50 كيلو جرام ليبلغ الإجمالي 41.350 كيلو جرام دقيق، وعلى جانب أخر تم ضبط مخبز بأبوصوير لتجميع 6 شكائر دقيق مدعم إستعدادًا لبيعهم فى السوق السوداء وتزن الشيكارة 50 كيلو جرام بأجمالي 300 كيلو جرام.

وعلى جانب آخر تمكنت الحملة من ضبط 200 كيس شيبسي منتهي الصلاحية بأحد المحلات، كما تم ضبط 53 كيلو بن مجهول المصدر بمحل آخر وذلك نطاق حي ثالث.

وفي سياق متصل تم ضبط 40 كيلو جرام لحوم فاسدة بأحد المطاعم بدائرة ثان، وشدد محافظ الإسماعيلية على استمرار تلك الحملات المفاجئة وفحص كافة السلع الغذائية للتأكد من صلاحية مؤكدًا أن الأمن الغذائي وصحة المواطن هي أول أهتمامات الجهاز التنفيذي.



جانب من المضبوطات خلال الحملة (3)



جانب من المضبوطات خلال الحملة (4)



جانب من المضبوطات خلال الحملة (1)