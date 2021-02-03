اليوم السابع
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الأربعاء، 03 فبراير 2021 02:22 م
خالد صلاح
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صيانة وتأمين أعمدة الإضاءة العامة بكوبرى الرسوة ببورسعيد.. صور

الأربعاء، 03 فبراير 2021 01:28 م
صيانة وتأمين أعمدة الإضاءة العامة بكوبرى الرسوة ببورسعيد.. صور صيانة وتأمين أعمدة الإضاءة العامة بكوبري الرسوة ببورسعيد
بورسعيد - فريق المحافظات

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بدأت صباح اليوم أعمال صيانة وتأمين أعمدة الإضاءة العامة بكوبرى الرسوة، لضمان استمرار الإضاءة وعدم وجود أى أعطال تعيق الرؤية لقائدى المركبات، نظرا لأهمية الكوبرى حيث أنه يعتبر المدخل الرئيسي لبورسعيد من ناحية الجنوب.

وتأتى هذه الأعمال استكمالا للأعمال اليومية التى تتم بكافة المناطق بنطاق حى الشرق تحت إشراف إدارة الكهرباء بالحى، حيث يجري حاليآ متابعة كافة أعمدة الإنارة بعدد كبير من شوارع الحي الرئيسية والفرعية وإصلاح كافة الأعطال وإحلال وتجديد اللمبات القديمة بلمبات ليد موفرة للطاقة وأقوى في الاضاءة.

أعمال صيانة وتأمين أعمدة الإضاءة العامة بكوبري الرسوة
أعمال صيانة وتأمين أعمدة الإضاءة العامة بكوبري الرسوة

 

جانب من صيانة وتأمين أعمدة الإضاءة العامة بكوبري الرسوة ببورسعيد
جانب من صيانة وتأمين أعمدة الإضاءة العامة بكوبري الرسوة ببورسعيد

 

صيانة وتأمين أعمدة الإضاءة العامة بكوبري الرسوة ببورسعيد
صيانة وتأمين أعمدة الإضاءة العامة بكوبري الرسوة ببورسعيد

بورسعيد

اخبار بورسعيد

حي الشرق

كوبرى الرسوة

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