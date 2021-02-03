"صحة الشرقية" تستجيب لنداء مريضة سمنة وتنقلها للعلاج بمستشفى الزقازيق.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مدير عام الطب العلاجى، بسرعة نقل سيدة مريضة من منزلها إلى مستشفى الزقازيق العام، فور تلقى استغاثة من ابنتها من عدم قدرتها على علاج والدتها، والتى تعانى من أنيميا حادة، وسمنة زائدة نظراً لزيادة كبيرة فى الوزن وكبر حجم البطن بشكل مفاجئ، مما يعيق حركتها ونقلها.

وقام مدير العلاجى بالتنسيق مع إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، وفرع هيئة الإسعاف بالشرقية، بنقل المريضة من منزلها إلى مستشفى الزقازيق العام.

كما وجه وكيل الوزارة، بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمريضة، وإجراء كافة الفحوصات الطبية والإشاعات اللازمة لها، والعروض الطبية على المتخصصين، حيث تم توقيع الكشف الطبى على المريضة، فى تخصصات "الباطنة، والقلب، والجراحة، والعناية بمستشفى الزقازيق العام، والصدر بمستشفى الأمراض الصدرية".

كما تم عمل التحاليل والإشاعات اللازمة لها، والحالة الآن بوضع جيد ومستقر وتتلقى العلاج اللازم بقسم الباطنة بمستشفى الزقازيق العام، تحت إشراف مباشر لمدير المستشفى.

وقدم وكيل الوزارة، الشكر لمدير عام الطب العلاجي، ومديرى الإسعاف، والرعاية الحرجة والعاجلة، والمشرف العام على المناظير بالمديرية، ومديرى مستشفيات الزقازيق العام والصدر، وجميع الأطباء والفرق الطبية المشاركة، لسرعة تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمريضة بالمستشفى، والمساهمة فى التخفيف من معاناة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

فحص الحالة الصحية للمريضة

المريضة عقب نقلها إلى المستشفى