روحانى: لن نغير بندا من الاتفاق النووى ولن يشمل أطرافا أخرى

كتب سمير حسنى

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستلتزم بالاتفاق النووي في حال عادت الولايات المتحدة للالتزام به.

وفى تصريحات نقلتها وسائل إعلام، قال روحاني: لن نغير بندا من بنود الاتفاق النووي ، والاتفاق لن يشمل أطرافا أخرى ، وهذا موقفنا النهائي ولن يتغير.، مضيفا: "سنرحب بعودة واشنطن للاتفاق النووي إذا أرادت وإذا كانت لا تنوي العودة فعليها أن تعلن ذلك".

وواصل قائلا:"إذا شهدنا أي خطوة مبنية على حسن النية من واشنطن فردنا سيكون أيضا مبنيا على حسن النية".، وإذا رأينا تحركا عمليا من واشنطن وشهدنا أي خطوة باتجاه الالتزام الشامل بالتعهدات سنتخذ خطوة مماثلة".

فى غضون ذلك، أعلن تقرير من وكالة الطاقة، الثلاثاء، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في مجموعة ثانية من أجهزة الطرد المركزي المتطورة آي.آر-2إم في منشأة نطنز تحت الأرض.