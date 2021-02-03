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روحانى: لن نغير بندا من الاتفاق النووى ولن يشمل أطرافا أخرى

الأربعاء، 03 فبراير 2021 09:37 ص
روحانى: لن نغير بندا من الاتفاق النووى ولن يشمل أطرافا أخرى بايدن - روحانى
كتب سمير حسنى

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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستلتزم بالاتفاق النووي في حال عادت الولايات المتحدة للالتزام به.

وفى تصريحات نقلتها وسائل إعلام، قال روحاني: لن نغير بندا من بنود الاتفاق النووي ، والاتفاق لن يشمل أطرافا أخرى ، وهذا موقفنا النهائي ولن يتغير.، مضيفا: "سنرحب بعودة واشنطن للاتفاق النووي إذا أرادت وإذا كانت لا تنوي العودة فعليها أن تعلن ذلك".

وواصل قائلا:"إذا شهدنا أي خطوة مبنية على حسن النية من واشنطن فردنا سيكون أيضا مبنيا على حسن النية".، وإذا رأينا تحركا عمليا من واشنطن وشهدنا أي خطوة باتجاه الالتزام الشامل بالتعهدات سنتخذ خطوة مماثلة".

فى غضون ذلك، أعلن تقرير من وكالة الطاقة، الثلاثاء، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في مجموعة ثانية من أجهزة الطرد المركزي المتطورة آي.آر-2إم في منشأة نطنز تحت الأرض.

وقال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن بلاده لديها الآن مجموعتان من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة بطاقة تخصيب تبلغ أربعة أمثال قدرة الأجهزة السابقة التي كانت تعمل في الموقع النووي في نطنز.

وأوضح كاظم غريب آبادي على تويتر "بفضل دأب علمائنا النوويين، تعمل الآن بنجاح في نطنز مجموعتان من 348 جهاز طرد مركزي من طراز آي.آر-2إم تبلغ قدرتهما نحو أربعة أمثال (أجهزة) آي.آر-1".

وأضاف "كما بدأ تركيب مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-6 في فوردو. وهناك المزيد قريبا".

 


روحانى

حسن روحاني

الاتفاق النووي

السلاح النووي

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