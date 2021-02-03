رئيس جامعة كفر الشيخ: نحرص على جذب الطلاب العرب والأفارقة فى مجال التعليم

كفر الشيخ - محمد سليمان

قالت الدكتور رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، إن هناك تكليفات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة عمل شراكات دولية مع الجامعات العالمية، مشددة على أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي وجه بذلك، ويتم العمل على تنفيذه.

وأشارت إلى أن الاهتمام والارتقاء بمنظومة الوافدين بالجامعات المصرية يساهم بشكل قوي في الارتقاء والتقدم بالتصنيفات الدولية وهو ما تم خلال الشهور الأخيرة وتواجد العديد من الجامعات بكافة التصنيفات الدولية، معربة عن سعادتها بهذه الزيارة لما تمتلكه الجامعة من إمكانيات بشرية وبحثية وإنشائية، مشيدة بتميزها بالإمكانيات البحثية والتعليمية والاهتمام بالقيم الجمالية داخل الحرم الجامعي، والبنية التحتية المتميزة للتعليم والبحث العلمي بجانب تميزها وترتيبها في التصنيفات الدولية.

جاء ذلك خلال تفقدها لعدد من المنشآت بالجامعة، بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء الكليات، والدكتور أسامه وفا، المنسق العام للطلاب الوافدين بالجامعة، ومديري عموم الإدارات العامة لشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا والعلاقات الثقافية والعاملين.

وأعلنت عن اعتزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تكوين رابطة خريجي الجامعات المصرية على مستوى العالم، مستعرضة استراتيجية جذب الطلاب الوافدين في ضوء التكليفات الرئاسية الخاصة بتطوير منظومة الطلاب الوافدين وتقديم خدمات مميزة للطلاب الوافدين ضمن إجراءات عمل مبادرة "ادرس في مصر" التي تبنتها الوزارة هذا العام.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ إن الجامعة تحرص على جذب الطلاب العرب والأفارقة والاهتمام بأحوال جميع الطلاب الوافدين، فهم سفراء لمصر فى مجال التعليم، كما تعمل الجامعة على تأهيل هؤلاء الطلاب من خلال تقديم مستوى تعليمي متميز وتطبيق معايير الجودة التعليمية الحقيقية ليستفيد بها الخريج خلال حياته العلمية والعملية.

وأكد رئيس الجامعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدفع قاطرة البحث ودعم التكنولوجيا، لتحقيق الربط بين البحث وتنمية المجتمع، تشجيعًا للمشروعات البحثية لبناء مجتمع مصرى يتعلم، ويبتكر وأن الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والابتكار كان ولا يزال من أهم أولويات الدولة.

وأضاف دسوقي، أن الجامعة تحرص على الاهتمام بالعملية التعليمية والبحث العلمى، مشيرًا إلى إمكانيات الجامعة على المستوى الإنشائي والأكاديمي المتميز الذي يهدف إلى توفير بيئة جاذبة ومحفزة تدعم التميز والإبداع للباحثين.

وأوضح د. دسوقي أن إدارة الجامعة تقدم الإرشادات الخاصة بالخدمات المختلفة "علاجية – ثقافية – ترفيهية" المتاحة للطلاب داخل الجامعة وتنظيم لقاءات لاستقبال الطلاب الوافدين الجدد لتعريفهم بالجامعة وتشجيع الحوار الثقافي بين مختلف الجنسيات، واستخدام التقنية ونظام إلكتروني متكامل للرد على استفسارات الطلاب عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.