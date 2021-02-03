اليوم السابع
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رئيس جامعة الأقصر يشارك فى افتتاح المؤتمر الدولى للعلوم والهندسة والتكنولوجيا

الأربعاء، 03 فبراير 2021 01:53 م
رئيس جامعة الأقصر يشارك فى افتتاح المؤتمر الدولى للعلوم والهندسة والتكنولوجيا رئيس جامعة الأقصر يشارك فى الافتتاح
الأقصر – أحمد مرعى

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شارك الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، في افتتاح المؤتمر الدولي للعلوم والهندسة والتكنولوجيا بفندق بالأقصر، المقام تحت رعاية المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة والمؤسسة الدولية للعلوم والتنمية بالأقصر في الفترة من 3-4 فبراير الجارى.

ويتم تنظيم المؤتمر برئاسة الأستاذ الدكتور جمال أبوالمجد رئيس جامعة المنيا السابق، والدكتور نوبي الغزالي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر وممثل المؤسسة الدولية للعلوم والتنمية بالأقصر، والأستاذ الدكتور محمد عبدالعزيزو كيل كلية الهندسة بجامعة أسوان ورئيس حلقات النقاش بالمؤتمر، وبحضور الأستاذ الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، والأستاذ الدكتور جمال تاج عميد كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي، والأستاذ الدكتور صابرين جابر عبدالجليل عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر، والمشاركين بالأبحاث العلمية.

وقالت جامعة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه يدور هذا المؤتمر حول محور الطاقة بأنواعها وتقليل استهلاك الطاقة والهندسة الإنشائية، وقد تم إهداء درع المؤتمر إلى الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر.

كان قد قال الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، إنه من المقرر عودة الدراسة بالجامعة رسمياً يوم 20 فبراير الجارى وتبدأ معها امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث تم مؤخراً عقد مجلس جامعة الأقصر فى جلسته الحادية والعشرون المنعقدة بمقر الجامعة بالأقصر وتقرر خلاله عودة الطلبة والطالبات المغتربين للمدن الجامعية يوم 16 فبراير المقبل، وبدء الدراسة رسمياً يوم 20 من نفس الشهر، وناقش رئيس الجامعة فى مستهل الجلسة إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021 بدايةً من 20 فبراير، وإعداد الجداول فى الأسبوع الأول من فبراير 2021، وذلك طبقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات وأيضاً عودة طلاب المدن الجامعية أعتباراً من 16 فبراير القادم.

أفتتاح المؤتمر الدولي للعلوم والهندسة والتكنولوجيا بالأقصر
افتتاح المؤتمر الدولي للعلوم والهندسة والتكنولوجيا بالأقصر

 

رئيس جامعة الأقصر يشارك في أفتتاح المؤتمر الدولي للعلوم والهندسة والتكنولوجيا
رئيس جامعة الأقصر يشارك في افتتاح المؤتمر الدولي للعلوم والهندسة والتكنولوجيا

 


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