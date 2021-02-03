اليوم السابع
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حريق هائل فى مجمع تجارى قرب القصر الرئاسى بالخرطوم.. فيديو

الأربعاء، 03 فبراير 2021 08:43 م
حريق هائل فى مجمع تجارى قرب القصر الرئاسى بالخرطوم.. فيديو حريق -أرشيفية
كتب محمد جمال

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اندلع حريق هائل فى أحد المجمعات التجارية بالقرب من القصر الرئاسى بالعاصمة السودانية الخرطوم، فيما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه أدى إلى خسائر مادية كبيرة.

 

وأشارت المصادر إلى أن "فرق الدفاع المدنى هرعت إلى مكان الحريق المعروف محليا باسم (سوق نيفاشا)، فى محاولة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى مساحة أوسع"، وأكدت أن "الحريق طال العديد من المحال التجارية، وأن الخسائر تبدو كبيرة"، بحسب "روسيا اليوم".

 

 

وأشار شهود عيان إلى أن "ألسنة اللهب امتدت نحو معارض للألبسة الجاهزة ومحال لبيع الأجهزة الإلكترونية"، ولم تشر وسائل الإعلام المحلية إلى وقوع أى ضحايا جراء الحريق، الذى لم يكشف عن أسبابه بعد.


حريق

الخرطوم

السودان

القصر الرئاسى

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