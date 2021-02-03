جنوب أفريقيا تحول الشاحنات لمشرحة لحفظ جثث ضحايا كورونا.. صور

كتبت هند عادل

تصاعدت حده انتشار فيروس كورونا فى شكله الجديد بجنوب أفريقيا، وتم تحويل حاويات الشحن إلى مشارح للموتى، حيث أدى متحور فيروس كورونا إلى ارتفاع ثانٍ في معدلات الوفيات بين المصابين وفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية .

ويأتي ذلك مع وصول مستودعات الجثث إلى طاقتها ما دفع أكبر متعهدات الجثث بحنوب افريقيا للدفع بـ22 حاوية شحن مبردة لحفظ الجثامين، وتصطف التوابيت التى تحمل علامة "شديدة العدوى" داخل الحاويات.



شاحنات حفظ الجثث

وأصبح النوع الأكثر عدوى من فيروس كورونا والمعروف باسم 501Y.V2 هو السلالة المهيمنة في جنوب أفريقيا وأدى إلى عودة ظهور الفيروس منذ الذروة الأولى فى العام الماضى، وأثار الشكل الجديد قلقًا عالميًا وأخاف بعض الحكومات لفرض إجراءات حدودية صارمة على الوافدين من جنوب أفريقيا.



جثث ضحايا كورونا

يوجد في جنوب أفريقيا أكثر من 1.4 مليون حالة مؤكدة، بما في ذلك 44399 حالة وفاة، وهو ما يمثل أكثر من 40% من جميع الحالات المبلغ عنها في جميع أنحاء القارة الأفريقية التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار شخص.

وتعمل جنوب أفريقيا على إطلاق حملة التطعيم فى منتصف فبراير بعد تسليمها الأول للقاحات يوم الاثنين الماضى وتبلغ مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا أنتجها معهد مصل الهند سيأتى 500 ألف جرعة إضافيه في وقت لاحق في فبراير.



توابيت الموتى

وستستخدم جنوب أفريقيا الجرعات لتلقيح العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية حيث تهدف البلاد إلى تطعيم 67 % من سكانها البالغ عددهم 60 مليونًا بحلول نهاية العام.