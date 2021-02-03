تموين الإسكندرية تعلن الاستعداد لبدء الأوكازيون الشتوى

الإسكندرية أسماء على بدر

قال المهندس محمود القلش، معاون مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية للإعلام والاتصال السياسي، إن المديرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة بصدد الاستعداد لاستقبال موسم التصفية الموسمية الأولى الأوكازيون الشتوى.

واجتمع وكيل وزارة التموين بالإسكندرية مع أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية وشدد على أحكام الرقابة التجارية على المحلات التجارية أثناء فترة الأوكازيون والذى ستبدأ فعاليته يوم الأحد القادم الموافق 7 فبراير ولمدة شهر كامل على أن يكون لكل محل أسبوعين وذلك وفقا لقرار الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية.

كما أكد حرصه على تطبيق القرار الوزارى حيث يتم إلزام المحلات المشاركة فى الأوكازيون بالحصول المسبق على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية متمثلة فى إدارة التجارة الداخلية كما يلزم الجهات المشاركة الاعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنا بالثمن الفعلى للسلع قبل التخفيضات.

يذكر أن إدارة التجارة الداخلية بالمديرية قد قامت بتحرير العديد من المخالفات المتعلقة بإعلان بعض المحلات عن اوكازيونات وهمية قبل بداية الفعاليات الرسمية له وذلك خلال الفترة الماضية.