بوريس جونسون يدعو البريطانيين للتصفيق لإظهار التقدير للراحل السير توم مور

كتبت ـ ريهام عبد الله

دعا بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، مواطنيه من الوقوف اليوم الأربعاء، والتصفيق لإظهار التقدير للراحل السير توم مور، أشهر جامع تبرعات بريطاني، قائلا :"سنصفق معا لإظهار تقديرنا للكابتن السير توم مور، وكل ما دافع عنه وجميع العاملين الصحيين".

وقال بوريس جونسون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "الليلة فى الساعة 6 مساءً، سنصفق معًا لإظهار تقديرنا للكابتن السير توم مور، وكل ما دافع عنه وجميع العاملين الصحيين الذين عرفهم بجمع التبرعات".



بوريس جونسون

وسادت حالة من الحزن لدى السياسين في بريطانيا بعد وفاة الكابتن توم مور، حيث نعى رئيس وزارء بريطانيا بوريس جونسون والسابق تونى بلير والأسبق ديفيد كاميرون الكابتن توم مور، الذى توفى اليوم عن عمر100 عام إثر إصابته بفيروس كورونا، واستطاع جمع أكثر من 32 مليون جنيه إسترلينى تبرعات لصالح العاملين بالخدمات الصحية في بريطانيا خلال مواجهتهم فيروس كورونا.

وكتب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، عبر حسابه بموقع تويتر:"كان الكابتن السير توم مور بطلاً بالمعنى الحقيقي للكلمة، ففي الأيام المظلمة للحرب العالمية الثانية حارب من أجل الحرية، وفي مواجهة أعمق أزمة ما بعد الحرب في هذا البلد، وحدنا جميعًا، وجسد انتصار الروح البشرية".

وأضاف: "أنه لأمر مدهش للغاية أنه فى سن 100 جمع أكثر من 32 مليون جنيه إسترليني لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، وبالتالى منح عددًا لا يحصى من الآخرين فرصتهم الخاصة لشكر الرجال والنساء غير العاديين الذين قاموا بحمايتنا من خلال الوباء" وأوضح: "لقد أصبح ليس فقط مصدر إلهام وطنى بل منارة أمل للعالم أفكارنا مع ابنته حنة وجميع أفراد أسرته".

كما نعى ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطانى الأسبق، عبر تويتر، قائلاً: "لقد كان الكابتن السير توم مور مصدر إلهام فقد أضاء ما كان مثل هذا العام المظلم للكثيرين، أفكارى ودعواتى مع عائلته وأصدقائه، ومع كل من فقدوا أحباءهم للأسف بسبب هذا الفيروس الرهيب إلى الوداع سيدى توم، بطل بريطاني عظيم".