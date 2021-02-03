بوتين يبحث مع نظيره الأرجنتينى التعاون الثنائى فى مكافحة كورونا

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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيا، مع نظيره الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، التعاون الثنائي في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذكرت الرئاسة الروسية - في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن الطرفين أكدا الفعالية العالية للقاح الروسي واتفقا على تشجيع الاتصالات بين الأجهزة المختصة للبلدين، داعين إلى تطوير مجمل العلاقات متبادلة المنفعة بين البلدين.

وأعرب الرئيس الأرجنتيني عن شكره بوتين على توريدات لقاح (سبوتنيك V) الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى بلاده، حيث يستخدم هذا اللقاح على نطاق واسع في حملة التطعيم الوطنية ضد الفيروس، وأصبح (سبوتنيك V) أول لقاح ضد فيروس كورونا تم توريده إلى الأرجنتين، التي وقعت حكومتها صفقة مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي تشمل 10 ملايين جرعة.

وأطلقت البلاد عملية التلقيح الجماعي بـ(سبوتنيك V) يوم 29 ديسمبر الماضي بتطعيم الموظفين الطبيين، وفي 20 يناير الماضي صادقت السلطات الصحية على تطعيم الأشخاص ممن في سن الـ60 عاما فما فوق.