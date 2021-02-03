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بلينكن يطلب من المبعوث الأمريكى لإيران تشكيل فريق تفاوض لبحث مستقبل الاتفاق النووى

الأربعاء، 03 فبراير 2021 07:37 م
بلينكن يطلب من المبعوث الأمريكى لإيران تشكيل فريق تفاوض لبحث مستقبل الاتفاق النووى بلينكن
كتب أحمد عرفة

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أكد موقع أكسيوس الأمريكى، أن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن طلب من المبعوث الأمريكى لإيران تشكيل فريق تفاوض لبحث مستقبل الاتفاق النووى، وفقا لمصادر إعلامية.

 

وأضاف موقع أكسيوس، أن أنتونى بلينكن طلب أن يتكون الفريق التفاوضي بشأن إيران من دبلوماسيين وخبراء بعضهم من الصقور.

 

وفى وقت سابق قرر قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، قبول نظر قضية أقامتها إيران ضد الولايات المتحدة تطلب فيها رفع العقوبات المفروضة على طهران.

 

استقر رأى أغلبية هيئة المحكمة المكونة من 16 قاضيا على أن محكمة العدل الدولية مختصة بنظر النزاع.


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الايران

الاتفاق النووي

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