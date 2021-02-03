وأضاف المعهد أنه تم تطعيم نحو 279 ألفًا و195 شخصًا في البلاد بالجرعة الأولى من اللقاح.

يُذكر أن إجمالي الإصابات منذ بدء ظهور الوباء في بلجيكا بلغ 713 ألفًا و271 شخصًا، بينما بلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس 21 ألفًا و173 شخصًا.