اليوم السابع
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بريطانيا تعلن تطعيم 10 ملايين شخص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

الأربعاء، 03 فبراير 2021 07:15 م
بريطانيا تعلن تطعيم 10 ملايين شخص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
لندن (رويترز)

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قال وزير الصحة البريطانى مات هانكوك، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 10 ملايين شخص فى بريطانيا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لمرض كورونا ووصف ذلك بأنه حدث كبير.

 

وتعتزم بريطانيا تطعيم كل من تزيد أعمارهم عن 70 عاما والفئات الأكثر عرضة للإصابة والعاملين فى الصفوف الأولى فى مواجهة المرض مثل العاملين بالرعاية الصحية بحلول منتصف فبراير شباط.

 

وبوتيرة تطعيم بلغت 400 ألف جرعة فى اليوم جاءت بريطانيا بعد إسرائيل والإمارات من حيث عدد الجرعات المقدمة لكل مئة شخص.

 

وقال هانكوك على تويتر "هذا حدث كبير ومهم فى جهودنا الوطنية لمكافحة هذا الفيروس"، وأظهرت بيانات حكومية أن عشرة ملايين و21471 شخصا تلقوا الجرعة الأولى و498962 تلقوا الجرعة الثانية.

 

وكانت بريطانيا أول دولة تقر استخدام لقاحى فايزر-بيونتك وأكسفورد-أسترازينيكا مما أتاح لها بدء التطعيم مبكرا، كما أبرمت اتفاقات توريد مع مصنعين فى مراحل التصنيع الأولى مما مكنها من تجنب بعض مشاكل التوريد التى عطلت برامج تطعيم أوروبية أخرى.

 


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