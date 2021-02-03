وأكد الكعبي ضرورة "تكثيف الجهد الاستخباري لاسيما في المناطق التي تنشط فيها بقايا خلايا داعش، والإسراع في معالجة أسباب الثغرات الأمنية التي تفسح المجال أمام قوى الشر لتنفيذ عملياتهم الغادرة"، مشيدا في الوقت ذاته بـ"العمليات النوعية التي أدت إلى هلاك ما يسمى الوالي العسكري العام لقاطع جنوب البلاد، والنتائج التي تخللتها عمليات ثأر الشهداء".
 