بغداد (أ ش أ)

دعا النائب الأول لرئيس البرلمان العراقى، حسن الكعبى، الأجهزة الأمنية إلى اليقظة والحذر التام أمام مخططات تنظيم داعش الإرهابى، وقال الكعبي في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، الأربعاء "ندعو الأجهزة الأمنية في كافة القواطع إلى اليقظة والحذر التام أمام مخططات داعش والاستمرار في نطاق العمليات الاستباقية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإجرامية دون توقف وتخليص البلاد من شرهم"، محذرا من "التهاون أو التراخي مع الجرائم الأخيرة لهذه المجموعات الإرهابية ودحرها انتقاما لجميع شهداء العراق".