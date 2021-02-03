الولايات المتحدة تبدأ توزيع لقاح كورونا بالصيدليات الأسبوع المقبل

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الحكومة الفيدرالية الأمريكية سترسل مليون جرعة لقاح كورونا إلى حوالى 6500 صيدلية بدءا من 11 فبراير، وهى بداية برنامج فيدرالى لتسليم اللقاحات مباشرة إلى ما يقرب من 40 ألف من متاجر الأدوية والبقالة، بحسب ما قال جيفرى د. زينتس، منسق استجابة البيت الأبيض لكورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إطلاق البرنامج ستمثل بداية مرحلة جديدة فى حملات التطعيم الهائلة فى الولايات المتحدة، والتحول تدريجيا فى الدفعة التى تركزت حتى الآن على منشآت الرعاية الصحية والمواقع الكبرى مثل الملاعب، إلى المواقع الأصغر الأكثر محلية، والتى ستلعب دورا حاسما فى تطعيم السكان.

وفى حين أن بعض الولايات فى الأسابيع الأخيرة بدأت استخدام عدد محدود من صدليات التحزئة لتوزيع قدر من جرعات اللقاح، إلا أن البرنامج الفيدرالى الذى سينطلق الأسبوع المقبل لن يقلل من الجرعات المخصصة للولايات، ومع مرور الوقت سيزيد بشكل كبير من عدد المواقع التى يمكن للأشخاص المؤهلين تلقى اللقاح فيها.

لكن انطلاق البرنامج سيكون بطيئا فى البداية، ولن يكون لدى الكثير من الصيدليات لقاح على الإطلاق أو سيكون لديها إمداد محدود، بحسب ما قال زينتس. ولن توسع العدد الذى لا يزال محدودا من الجماعات ذات المخاطر الكبرى التى تصفها الولايات على أنها مؤهلة لتلقى اللقاح، وينبعى أن يفحص المرضى المؤهلين مواقع الصيدليات لمعرفة مدى إتاحة اللقاح فيها.