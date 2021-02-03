الصحف العالمية: خلاف بين الجمهوريين حول مستقبل نائبتين إحداهما صوتت لعزل ترامب والأخرى تؤيده..استقالة بيزوس من قيادة رئاسة أمازون خطوة طبيعية وحتمية..غضب استرالي بسبب مماطلة قطر في قضية الكشف العاري بـمطار حمد

كتبت ريم عبد الحميد - فاطمة شوقى - نهال أبو السعود

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الأربعاء، عدد من التقارير والقضايا فى مقدمتها إعلان جيف بيزوس استقالته من رئاسة أمازون، وخلاف الجمهوريين حول مستقبل الحزب بعد ترامب.

الصحف الأمريكية:

خلاف بين الجمهوريين حول مستقبل نائبتين إحداهما صوتت لعزل ترامب والأخرى تؤيده

قالت صحيفة واشنطن بوست إن عددا متناميا من الجمهوريين بدأوا يتخذون مواقف متعارضة فى الصراع المختمر بمجلس النواب حول شكل الحزب بعد رئاسة دونالد ترامب، مما يزيد الضغط على زعيم الأقلية بالمجلس كيفين مكارثى مع اتخاذه قرار بشأن ما إذا كن سيقوم بتهميش من يتبنون نظرية المؤامرة، ويؤمّن مكانا للمعادين لترامب فى قيادة الحزب.

وكان زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قد قام بإجراء غير معتاد فى مجلس الشيوخ عندما انتقد الخطاب المتطرف من النائبة مارجورى تايلور جرين بينما أبدى تأييده للنائبة ليز تشينى ، ثالث أرفع جمهورية بمجس النواب، والتى صوتت الشهر الماضى لصالح عزل ترامب.

وانضم إلى ماكونيل عدد من المشرعين الجمهوريين وأيضا أقطاب المؤسسة المحافظة، الذين حذروا من أن تهميش المعارضين لترامب من الحزب فى الوقت الذى يتم فيه التسامح مع مزودى جنون الارتياب الناجم عن وسائل التواصل الاجتماعى، من شأنه يؤدى إلى كارثة طويلة الأمد، ووصفه ماكونيل بأن سرطان بالنسبة للحزب الجمهورى وللبلاد.

بينما وصف السيناتور تود يونج، المقرب من ماكونيل والذى تولى رئاسة لجنة الجمهوريين بالكونجرس، جرين مؤخرا بأنها مجنونة وتمثل إحراجا للحزب.

من جانبها، تفاخرت النائبة تايلور جرين بجمعها أكثر من 85 ألف دولار فى أقل من 24 ساعة بعد تصريح ماكونيل عنها يوم الاثنين، وردت عليه عبر توتير قائلة إن السرطان الحقيقى للحزب الجمهورى هو الجمهوريين الضعاف الذين يعرفون فقط كيف يخسرون.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن النقاش حول مستقبل الحزب الجمهورى يأتى قبل يوم من موعد اجتماع الجمهوريين بحزب النواب لمناقشة ما إذا كانت تشينى، ابنة نائب الرئيس الأسبق ديك تشينى التى أمضت حياتها فى السياسات الجمهورية، يمكن أن تستمر فى دورها رئيسة للمؤتمر الجمهورى.

الولايات المتحدة تبدأ توزيع لقاح كورونا بالصيدليات الأسبوع المقبل

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الحكومة الفيدرالية الأمريكية سترسل مليون من جرعات لقاح كورونا إلى حوالى 6500 صيدلية بدءا من 11 فبراير، وهى بداية برنامج فيدرالى لتسليم اللقاحات مباشرة إلى ما يقرب من 40 ألف من متاجر الأدوية والبقالة، بحسب ما قال جيفرى د. زينتس، منسق استجابة البيت الأبيض لكورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إطلاق البرنامج ستمثل بداية مرحلة جديدة فى حملات التطعيم الهائلة فى الولايات المتحدة، والتحول تدريجيا فى الدفعة التى تركزت حتى الآن على منشآت الرعاية الصحية والمواقع الكبرى مثل الملاعب، إلى المواقع الأصغر الأكثر محلية والتى ستلعب دورا حاسما فى تطعيم السكان.

وفى حين أن بعض الولايات فى الأسابيع الأخيرة بدأت استخدام عدد محدود من صدليات التحزئة لتوزيع قدر من جرعات اللقاح، إلا أن البرنامج الفيدرالى الذى سينطلق الأسبوع المقبل لن يقلل من الجرعات المخصصة للولايات، ومع مرور الوقت سيزيد بشكل كبير من عدد المواقع التى يمكن للأشخاص المؤهلين تلقى اللقاح فيها.

لكن انطلاق البرنامج سيكون بطيئا فى البداية، ولن يكون لدى الكثير من الصيدليات لقاح على الإطلاق أو سيكون لديها إمداد محدود، بحسب ما قال زينتس. ولن توسع العدد الذى لا يزال محدودا من الجماعات ذات المخاطر الكبرى التى تصفها الولايات على أنها مؤهلة لتلقى اللاقح. وينبعى أن يفحص المرضى المؤهلين مواقع الصيدليات لمعرفة مدى إتاحة اللقاح فيها.

بلومبرج: استقالة بيزوس من قيادة رئاسة أمازون خطوة طبيعية وحتمية

علقت وكالة بلومبرج الأمريكية على إعلان جيف بيزوس، مؤسس ورئيس شركة أمازون للتجارة الإلكترونية، عن تنحيه المرتقب عن رئاسة الشركة، وقالت إن بيزوس يفتح عصر جديدا لأمازون، مشيرة إلى أن استقالته المفاجئة تبدو طبيعية إلى حد ما، بل وأيضا حتمية.

وقالت الوكالة إن بيزوس لديه صياغة حول الأبواب ذات الاتجاه الواحد والأبواب ذات الاتجاهين، القرارات التى لا رجوع فيها وتلك التى يمكن دائما التراجع عنها. وبعبور باب، هو فى الأغلب ذو اتجاه واحد، قال بيزوس أنه سيستقيل من منصب رئيس مجلس إدارة شركة أمازون، ويصبح الرئيس التنفيذى فى وقت لاحق هذا العام.

وسيسلم بيزوس القيادة اليومية لأندى جاسى، رئيس أمازون ويب سيرفس، وهو قسم سريع النمو غير الطريقة التى تشترى بها الشركات التكنولوجيا التى تدعم أعمالها.

وتأتى مع ذلك نهاية جزئية لواحدة من أكثر الأعمال الملحمية فى تاريخ الأعمال الحديث، كما تقول ببلومبرج. ومع ذلك، فإن الخطوة التى قام بها بيزوس تبدو من نواح كثيرة طبيعية بل وحتمية. فعلى مدار الخمس وعشرين عاما الماضية، قاد مؤسس أمازون الشركة خلال أكثر الفترة خصوبة فى أى عمل أمريكى على الإطلاق. وكانت أمازون فى البداية مجرد فكرة فى صندوق التحوط بوول ستريت DE Shaw & Co. حيث كان بيزوس نائبا للرئيس. ثم أصبحت موقع لبيع الكتب حققت ارتفاعا فى الأسهم فى اواخر التسعينات. ثم أنقذ بيزوس الشركة من انهيار الإنترنت من خلال صياغة وتوجيه اختراعات جديدة مثل كيندل وأمازون برايم وخدمات أمازون .

وعلى مدار العقد الماضى، قاد بيزوس أمازون إلى تحقيق قيمة سوقية تبلغ 1.7 تريليون دولار، حيث دخلت قيمة الشركة نطاق التريليون مثل مايكروسوفت وأبل.

الصحف البريطانية:

إيراني يوثق رحلة هروبه من سجون طهران.. و"جارديان": الجنسية البريطانية وراء ملاحقته

سلطت صحيفة جارديان البريطانية الضوء علي "كميل أحمدي" الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية، والذي هرب من طهران بعد الحكم عليه بتسع سنوات سجن بتهم التعاون مع "دولة معادية".

وحاورت الصحيفة "أحمدي" الذي تمكن من الهرب عبر الحدود الجبلية في إيران، والوصول إلى لندن ، مشيرة إلى أن جنسيته البريطانية كانت سبب لملاحقته، لذا "لم يكن أمامه خيار سوى الفرار بعد قضاء ما يقرب من 100 يوم في سجن إيفين ، بما في ذلك فترة وحشية في الحبس الانفرادي أثناء استجوابه".

وقال أحمدي: "بمجرد أن يتم الحكم علي ، كان لدي خيار ما إذا كنت سأبقى ولا أرى عائلتي وطفلي البالغ من العمر أربع سنوات حتى يبلغ 14 عامًا ، أو أن أخاطر بالفرار".

وأُدين أحمدي ، عالم الأنثروبولوجيا الاجتماعية بالتآمر مع قوى أجنبية معادية في نوفمبر 2020 ، من بين تهم أخرى ، لكن أُطلق سراحه بكفالة في انتظار استئنافه، وقال إنه بالنظر إلى الطريقة التي أكدت بها المحاكم الإيرانية عادة الحكم الأول وبسبب الدافع السياسي للمحاكمة ، لم يكن لديه الكثير من الأمل في أن ينجح استئنافه - وهي وجهة نظر تم تأكيدها عندما رُفض الحكم غيابيًا يوم الاثنين وقال أحمدي إنه لا يعرف بعد ما إذا كان المسؤولون الإيرانيون قد أدركوا أنه فر من البلاد.

ووفقا للجارديان هرب وهو يحمل حاسوبه المحمول فقط ونسخا من الكتب والمقالات التى نشرها، وعبر الحدود متهربا من دوريات الحدود الإيرانية واستطاع الهرب على الرغم من تشديد أمن الحدود منذ اغتيال العالم النووى الإيرانى محسن فخرى زاده فى طهران العام الماضى.

وقال: "أنا كردي من حيث الأصل العرقي وأعرف بعض الطرق ، لكنها كانت خطيرة للغاية. كان علي أن أحاول عدة مرات "، وأضاف إنه يخشى أنه إذا تم القبض عليه كان سيواجه سنوات أخرى في السجن ، لكنه كان عليه المجازفة: "لقد هربت نفسي من إيران بدافع اليأس شعرت أنه ليس لدي خيار آخر أو خيار آخر للمغادرة. لقد مُنعت من السفر. لقد حصلت على هذه المكافأة وهذه الجملة ".

أحمدى واحد من عدد قليل من البريطانيين مزدوجي الجنسية الإيرانيين ، بما في ذلك نازانين زاجاري راتكليف ، الذين تم اعتقالهم في إيران واحتجازهم على ما يبدو لأغراض التفاوض.

صن: 4 سفن بحرية بريطانية تتمركز بالمياه الإقليمية لمواجهة سفن صيد فرنسية

دخلت أربع سفن حربية تابعة للبحرية البريطانية إلى القناة في عرض للقوة لسفن الصيد الفرنسية بشأن حقوق الصيد الجديدة الخاصة ببريكست، وفقا لصحيفة "ذا صن".

تخضع سفن الدوريات البحرية المسلحة بالمدافع والرشاشات، لأوامر لحماية مناطق الصيد السيادية فى المملكة المتحدة، وقادت سفينة HMS Trent، وهى سفينة حربية جديدة بقيمة 100 مليون جنيه إسترلينى، القافلة البحرية تليها HMS Tyne و HMS Tamar و HMS Mersey.

تم تعيين جميع السفن الأربع لواجبات حماية مصايد الأسماك، والمعروفة تاريخيًا باسم Cod Squad، كما توجد سفينة دورية خامسة في القناة في التدريبات.

وقال قائد البحرية السابق الأدميرال لورد ويست أوف سبيثيد: "إنه عمل رادع. نحن لا نحاول القيام بضرب مع السفن الأجنبية. نحن نشير إلى أن هذه مياهنا ونحن مسؤولون عن الاعتناء بها ".

قد تستمر القوارب الفرنسية وقوارب الاتحاد الأوروبي الأخرى في الصيد في المياه البريطانية - ولكن سيتم تحويل ربع حصتها إلى أسطول المملكة المتحدة على مدى 5 سنوات ونصف.

وقال مصدر دفاعي: "الخطة كانت أن تكون هناك سفينتا دورية في البحر واثنتان في الميناء وتدويرهما. ولكن بالنسبة لليوم الأول من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، أراد القادة جميع السفن الأربع في البحر كإظهار للتصميم ".

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: "كجزء من عمليات الانتشار المخطط لها مسبقًا، غادرت أربع سفن دورية بحرية أمس من بورتسموث للقيام بنشاط روتيني".

غضب استرالى بسبب مماطلة قطر فى قضية الكشف العارى بـ"مطار حمد"

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن السلطات الاسترالية صرحت أنها غاضبة بسبب تجاهل السلطات القطرية لتقديم تقريرها بشأن الفحص الطبي غير التوافقي لـ 18 امرأة على متن رحلة متجهة إلى سيدنى العام الماضى حيث تم نقل النساء من الطائرة وإخضاعهن لفحوصات طبية لتحديد ما إذا كانت أم لطفل رضيع تم العثور عليه، ووصفوا التجربة بأنها مرعبة للغاية.

واعتذرت الحكومة القطرية للسيدات بعد الإعلان عن الحادث في أواخر أكتوبر ، قائلة إن موظفي أمن المطار انتهكوا الإجراءات المعتادة وستتم محاكمة المسؤولين، وقالت إنها تجري تحقيقا وستشارك نتائج التقرير النهائي "في المستقبل القريب جدا".

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الاسترالية يوم الأربعاء إن التقرير لم يصل بعد ثلاثة أشهر، وقال احد المسئولين: "نشعر بخيبة أمل لأن حكومة قطر لم تقدم حتى الآن تقريرا للحكومة الأسترالية بشأن الحادث الذي وقع في مطار حمد الدولي .. وتواصل الجهات المعنية جهودها بانتظام مع السلطات القطرية للحصول على تحديثات حول هذا الأمر وهو ما لم يحدث الى الان"

وبدأت الإجراءات القانونية ضد موظفي المطار المزعوم مسؤوليتهم فى قطر هذا الشهر.

ووفقا للتقرير فان رحلة الخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى سيدنى فى 2 أكتوبر كانت واحدة من 10 رحلات شهدت حوادث مماثلة ولكن حتى الآن لم يتم تحديد أي من الرحلات الأخرى علنًا، وقالت عدد من النساء المتضررات لصحيفة The Guardian Australia فى نوفمبر إن الخطوط الجوية القطرية أو الحكومة القطرية لم تتصل بهن.

"أزمة مقابر" تضرب بريطانيا بعد تسجيل 30 ألف وفاة بـ"كورونا" فى شهر

أزمة جديدة تشهدها بريطانيا بطلها وباء كورونا، حيث كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية في تقرير لها الأربعاء عن فوضي في دور الجنازات، حيث تتراكم جثامين الضحايا في مستودعات لمدد تصل في بعض الأحيان لـ5 أسابيع، بعد نفاذ القبور المجهزة للدفن، خاصة بعد وفاة 30 ألف شخص في شهر واحد جراء الوباء.

وقالت الصحيفة إن هناك 90 ألف جنازة إضافية العام الماضي مع زيادة عدد الجنازات بمقدار الثلث في عام 2021 بالفعل.

ونقلت الصحيفة عن ديفيد بارينجتون، متعهد دفن الموتى المقيم في ليفربول ، قوله: "إنهم كثيرين .. الضحايا يتزايدون بشكل قاس والعمل شهد أعدادًا أكبر بكثير من المعتاد"، مشيراً إلى أن هناك ارتفاع في نسب الوفيات بين الشباب إثر إصابتهم بوباء كورونا.

أوضح بارينجتون كيف أن الشركة شهدت أيضًا عددًا صادمًا من أفراد الأسرة الذين يحتاجون إلى وداع، حيث دفنت امرأة والدها وزوجها في فترة زمنية قصيرة.

وقال مدير دار جنازات آخر ، Uden & Sons في جنوب لندن ، إنهم أجروا تسع جنازات مزدوجة في يناير وحده - مضيفين أنهم يتوقعون ذلك عادة في عام واحد.

وقال ماثيو أودن مدير الدار: "هؤلاء أحباء الناس ، إنهم ليسوا أرقامًا"، وقالت جولي دونك ، الرئيسة التنفيذية لمعهد إدارة المقابر ومحارق الجثث ، إن ساعات العمل قد تم تمديدها لاستيعاب جميع الجنازات الإضافية والاحتفالات وحرق الجثث والتحنيط والرعاية اللاحقة للموتى.

الصحافة الإيطالية والإسبانية

الرئيس الإيطالى يستدعى رئيس البنك المركزى الأوروبى السابق لتشكيل حكومة

قال رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتاريلا: "أشعر بواجب مناشدة جميع القوى السياسية الحاضرة في البرلمان، بإعطاء الثقة لحكومة رفيعة المستوى لا تضطر إلى التماهي مع أي صيغة سياسية".

وأضاف الرئيس ماتاريلا فى كلمة مقتضبة ألقاها مساء أمس، بعد النتيجة السلبية للتفويض الاستكشافى لرئيس مجلس النواب روبيرتو فيكو، "لذلك أعول على إعطاء تفويض فى أقرب وقت ممكن لتشكيل حكومة الحكومة تواجه وعلى وجه السرعة، حالات طوارئ خطيرة لا يمكن تأجيلها"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

واستدعى رئيس الجمهورية الرئيس السابق للبنك المركزى الأوروبى ماريو دراجى إلى ديوان الرئاسة عند منتصف نهار اليوم الأربعاء لتكليفه بتشكيل حكومة تقنية.

واضطر رئيس الوزراء جوزيبي كونتي للاستقالة الأسبوع الماضى عندما انسحب حزب إيطاليا فيفا من الائتلاف الحكومي الذي تم تشكيله قبل 17 شهرا بسبب أسلوب معالجته لجائحة فيروس كورونا وما تلا ذلك من انهيار اقتصادى.

أوروبا توافق على 39 دواء جديدًا و4 لقاحات فى 2020

قالت صحيفة "الميديكو انتراكتيبو" الإسبانية إن أوروبا وافقت على 39 دواء جديدا فى عام 2020 بزيادة 30% عن العام السابق، وتتخصص هذه الأدوية لأمراض الأورام والأمراض المعدية وأمراض الدم، من بينهم 11 جزءا لبعض أنواع السرطان.

ونشرت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) تقريرها السنوى حول التطورات الرئيسية فى الموافقة على الأدوية، والذى يشير إلى أنها أعطت فى عام 2020 الضوء الأخضر لـ39 علاجًا جديدًا تمامًا، وأصدرت ما مجموعه 97 رأيًا إيجابيًا حول الأدوية الأخرى، مقارنة بـ30 و66 على التوالى من عام 2019، أى 30% أكثر من الأدوية المعتمدة.

ويسلط التقرير الأوروبى الضوء على أنه كان عامًا جيدًا لإحراز تقدم فى اللقاحات، وتمت الموافقة على ما يصل إلى أربعة لقاحات جديدة، تهدف اثنتان منها إلى الوقاية من عدوى الإيبولا، كما خصصت الهيئة قسما خاصا لمكافحة فيروس كورونا، وتراجع اللقاحات والأدوية التى تم تقييمها، مؤكدة اهتمامها بتسريع عملية تطوير واعتماد علاجات آمنة وفعالة، مع إبراز العمل المنجز للحفاظ على معايير الجودة العالية والأمان والفاعلية.

على الجانب الآخر من المحيط الأطلسى أصدرت وكالة تنظيم الأدوية الأمريكية (إدارة الغذاء والدواء FDA) تقريرها عن الأدوية الجديدة المعتمدة في عام 2020 ، والتي تجاوزت النتائج الجيدة الواردة في الوثيقة الأوروبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستثمار الذى قامت به شركات الأدوية على مر أعوام فى مجالات البحث والتطوير الخاصة بها أدى إلى موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على 53 دواءً جديدًا العام الماضى، وهو ثانى أعلى رقم فى العقد الماضى، حيث تم تجاوزه فقط من خلال 59 ترخيصًا فى عام 2018، وفي الواقع فإن عام 2020 بالفعل يعتبر عامًا مهمًا آخر للابتكارات والتطورات العلاجية.

كما وافق مركز تقييم الأدوية والأبحاث التابع لإدارة الغذاء والدواء (CDER) على العديد من العلاجات الدوائية الجديدة العام الماضى لمساعدة مجموعة واسعة من المرضى الذين يعانون من حالات مختلفة تمامًا، ما يسمح لهم بتحسين نوعية حياتهم، وبالتالى، فى بعض الحالات، تحسين فرص النجاة من الأمراض التى تهدد الحياة.

ويسلط التقرير الضوء على أن 21 من أصل 53 منتجًا جديدًا (40%) قد تم تحديدها على أنها الأولى فى فئتها، أى كأدوية ذات آليات عمل مختلفة عن العلاجات الموجودة بالفعل فى السوق والتى لها تأثير كبير، مع إمكانية تحسين صحة المرضى.

ومن بين موافقات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الجديدة في عام 2020 ، 58% منها أى 31 من أصل 53 دواء مصرح بها للسوق الأمريكية، لعلاج الأمراض النادرة.

من ناحية أخرى تم تقييم اثنين من كل ثلاثة عقاقير جديدة (68%) بإلحاح أكبر مما هو منصوص عليه في اللوائح ، وتطبيق معالجة سريعة (المسار السريع) ، أو مراجعة الأولوية ، أو الموافقة السريعة، كما يشير تقرير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ، إلى أن هناك علاجات متطورة للأمراض الخطيرة أو التى تهدد الحياة والى يوجد بالفعل دليل سريرى أولى عليها يُظهر أن الدواء يمكن أن يُنتج تحسنًا كبيرًا على العلاجات الأخرى المتاحة، وبالتالى يستحق تقييمًا ذا أولوية لأنه تعتبر السلطات أن هذه الأدوية يمكن أن تحقق تقدمًا مهمًا للمرضى من قبل بالموافقات التقليدية.

البرازيل تحقق فى استخدام طائرات تابعة لسلاح الجو لنقل مخدرات إلى إسبانيا

أعلنت الشرطة الفيدرالية البرازيلية بدء تحقيق في الشكوك حول احتمال استخدام طائرات تابعة لسلاح الجو البرازيلي، لنقل المخدرات إلى إسبانيا.

وأشارت شبكة "جلوبو" البرازيلية، إلى أن العملية، المعروفة باسم "العمود الخامس''، بدأت باعتقال الرقيب البرازيلي مانويل سيلفا رودريجيز في إسبانيا فى عام 2019، الذي تم ضبطه ومعه 37 كيلو جرامًا من الكوكايين في حقيبة يده على إحدى طائرات القوات المسلحة التي تساعد الطائرة الرئاسية فى البرازيل.

حاليًا ، يقضي رودريجيز ، الذي يتعين عليه دفع غرامة تبلغ حوالي مليوني يورو، عقوبة بالسجن لمدة ست سنوات منذ فبراير الماضي، بعد أن رفضت السلطات الإسبانية تسليمه.

وحتى الآن ، أجرت الشرطة عدة عمليات تفتيش ، فضلاً عن ضبط عدة كيلوجرامات من المخدرات ومصادرة المباني والمركبات التي يشتبه في استخدامها، وتم إبلاغ المشتبه بهم بوضعهم وتم منعهم من مغادرة برازيليا أثناء استمرار التحقيق .

وقالت القوات الجوية في بيان "إن القوات المسلحة تعمل بحزم لوقف المخالفات وتكرر رفضها للسلوك الذي لا يمثل قيم وتفاني وعمل الأفراد لتحقيق مهمتها المؤسسية".

ويخضع المشتبه بهم، الذين يواجهون أحكامًا بالسجن تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات ، للتحقيق أيضًا في جريمة غسل أموال محتملة.