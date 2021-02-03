الصحة الكويتية: حركة السفر أدخلت سلالات جديدة من كورونا إلى البلاد

كتب أحمد عرفة

أكدت وزارة الصحة الكويتية، أن حركة السفر أدخلت سلالات جديدة من كورونا إلى البلاد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، اتخذت دولة الكويت قرارات استثنائية بسبب سلالات فيروس كورونا الجديدة، وبحسب مصادر لصحيفة القبس، قرر مجلس الوزراء، في اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، إغلاق النوادي والصالونات بشكل كامل اعتباراً من الأسبوع المقبل.

كما قرر إغلاق المولات التجارية والمطاعم من الساعة الثامنة مساء اعتباراً من الأسبوع القادم، على أن تستثنى خدمة توصيل طلبات المطاعم من هذا القرار.

كما أكدت المصادر، أن توصية تم اعتمادها بفرض حجر مؤسسي لمدة أسبوع على القادمين إلى الكويت، على أن يكون القرار نافذاً في وقت لاحق من هذا الشهر.