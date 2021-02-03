الصحة العالمية تستعد لتوزيع لقاحات كورونا فى سوريا فى أبريل

عمان (رويترز)

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إنها ستنشر فرقا فى أنحاء سوريا لتنفيذ برنامج تطعيم يشمل كلا من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والأراضى الخارجة عن سيطرة الدولة ربما بحلول أبريل .

وقالت الدكتورة أكجمال ماجتيموفا ممثلة منظمة الصحة العالمية فى دمشق إن برنامج كوفاكس التابع للمنظمة يعتزم تطعيم خمسة ملايين سورى أى ما يماثل 20 فى المئة من السكان فى جميع أنحاء البلاد على الرغم من دخول الصراع عامه الحادى عشر.

وتابعت "نعد خطتنا بشأن توزيع اللقاح مع وزارة الصحة لضمان أن يسير البرنامج وفقا لما هو مقرر له" مضيفة أن الأولوية ستكون لتطعيم الطواقم الطبية والعاملين فى مجال الخدمات الاجتماعية والفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة.

ويعيش معظم السوريين فى مناطق باتت خاضعة الآن لسيطرة الحكومة لكن المسلحين ما زالوا يسيطرون على مناطق فى الشمال الغربى كما تسيطر إدارة يقودها الأكراد على جزء كبير من الشمال الشرقي. وأدت الحرب فى سوريا إلى نزوح نحو ربع السكان داخل البلاد ويعيش الكثير منهم داخل مخيمات.

وفى الأسبوع الماضى قال تحالف جافي، الذى يشارك فى قيادة برنامج كوفاكس مع منظمة الصحة العالمية، إنه يهدف إلى إرسال 2.3 مليار جرعة لقاح إلى جميع أنحاء العالم بحلول نهاية عام 2021 منها 1.8 مليار جرعة مجانية للدول منخفضة الدخل.

وفيما يتعلق بتنفيذ حملة التطعيم فى سوريا قالت ماجتيموفا لرويترز فى مقابلة عبر الهاتف من دمشق "آمل حقا أن (تبدأ) الحملة فى أبريل لكن الأمر قد يستغرق وقتا أطول اعتمادا على الكثير من العوامل".

وأضافت "علينا أن نتعامل مع الكثير من الأشياء المجهولة"، ومثل البلدان الأخرى التى تنتظر اللقاحات من خلال برنامج كوفاكس، تستطيع سوريا أيضا الحصول على الإمدادات مباشرة من الشركات. لكنها لم تعلن حتى الآن عن أى اتفاقيات ثنائية من هذا القبيل. ويقول مسؤولو الصحة إن دمشق تجرى محادثات مع روسيا والصين بشأن تزويدها باللقاح.

وبصرف النظر عن الإجراءات المتعلقة بترتيب برنامج التطعيم عبر جبهات القتال، تواجه سوريا عقبة إضافية تتمثل فى العقوبات المالية الدولية.