السلطات الروسية تعتقل أكثر من ألف شخص خلال تظاهرات مؤيدة للمعارض نافالني

كتب أحمد عرفة

أعلنت السلطات الروسية اعتقال أكثر من ألف شخص خلال تظاهرات مؤيدة للمعارض الروسى أليكسى نافالني، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزارة الخارجية في موسكو رفضت اليوم الثلاثاء النداءات الغربية لإطلاق سراح معارض الكرملين المسجون أليكسي نافالني قائلة إنها منفصلة عن الواقع وطالبت الغرب بعدم التدخل في شؤون روسيا السيادية.

ونقلت الوكالة قول المتحدثة باسم الوزارة ماريا زخاروفا "لا تتدخلوا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة. وننصح الجميع بأن يهتموا بمشاكلهم الخاصة".