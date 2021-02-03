الخارجية الأمريكية: ندرس العودة إلى معاهدة السماء المفتوحة

كتب أحمد عرفة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس مسألة عودتها إلى معاهدة السماء المفتوحة، التي أعلنت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الانسحاب منها.

ووفقا لموقع روسيا اليوم قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: نحن ندرس هذه المسألة، وسنتخذ قرارنا في الوقت المناسب. وحسبما نعرف، فإن روسيا لا تلتزم بهذه المعاهدة بشكل كامل.

الجدير بالذكر أن معاهدة السماء المفتوحة التي وقعتها روسيا مع أكثر من 30 دولة غربية بينها الولايات المتحدة في 1992، دخلت حيز التنفيذ عام 2002، وكانت تنص على إجراءات متبادلة لتعزيز الثقة في المجال الأمني والدفاعي، بما في ذلك تحليقات متبادلة للطائرات فوق أراضي الدول الأعضاء وتبادل المعلومات.